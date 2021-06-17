姜皓文第一次獻畀菊梓喬　自認係老餅！

歌手菊梓喬（Hana）今日（17日）於灣仔一所餐廳為主唱無綫新劇《刑偵日記》的片尾曲 《不相信別人》拍攝MV，親邀在劇中和她最多對手戲的姜皓文（黑仔）做男主角，黑仔笑言將「第一次」做MV男主角的機會獻給Hana，又大讚對方是淒美歌后，並自嘲是「老餅」。

姜皓文說：「佢搵我嗰陣我以為佢講笑，唔嫌我『老餅』咩？識佢係因為之前《鐵探》佢唱《鋼鐵有淚》，我好鍾意呢首歌，一播我即喊，開始有好深印象。」豈料一答應做男主角就「被騙」，他說：「以為今個MV係拍拖開心嘢，點知又係咁慘！近呢10年、8年全部都係煽情嘢，頭先都喊到聲嘶力竭，次次都係為『老婆』喊，求婚又求唔成，係有啲原因！」

黑仔續笑言一直以來都有向監製、導演及公司申請拍小品喜劇，自言恨到流口水，又對無綫的新綜藝節目虎視眈眈：「之前都有拍過啲搞笑節目，係出嚟拍電影先變反派，但係如果依家叫我去做，又會唔好意思，冇人哋咁調皮、放得開，係有啲矛盾。」

問到Hana是否回來重奪劇集歌曲的歌后寶座？她笑言沒有：「一直都係差唔多，同埋我係每年年頭錄晒一年嘅歌，咁啱呢套劇我有2首歌，另一首就同王浩信唱，所以今個月產量會多啲！」又預告之後會推出原創歌曲，以及於下月（7月）書展舉行簽碟會，希望可以順利簽到，因為都爭Fans碟好耐，所以好期待！