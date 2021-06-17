Ako　43K巨峰堪比富士山

富士山係日本最具代表性嘅巨峰，而今期「世界Cup」介紹嘅Ako，佢嗰對「巨峰」同樣好有代表性，淨係聽到43吋K Cup呢個Size，已經可以想像到佢嘅胸襟係幾咁「偉大」！如果要同其他女優嘅「巨峰」作比例，Ako嘅Cup數相當於一座富士山，真係好有觀賞性呀！

靠身材出道

今年29歲嘅Ako，喺2017年開始踏足寫真界，當時嘅藝名叫來栖亞子，以賣弄巨大K奶作招徠，但因為初出道，唔係好識包裝自己，塊面又肥又圓，經常喺寫真照中露出雙下巴，只能吸引到一班「胸奴」。2019年，阿妹轉投另一間事務所，順勢改埋個名叫Ako，亦明白到自我增值先至襟撈，所以好積極做運動，希望身上嘅脂肪減得愈多愈好。亦因為呢個原因，佢嘅身材冇以前咁肥，令胸前對43吋K奶顯得更大更凸！

好動愛棒球

一般人見到阿妺嘅身形，或許會以為佢嘅食量大又唔願郁，但查實阿妹平日可謂冇時停！十幾歲就開始兼職做售貨員，讀大學嗰陣又開始拍寫真。而且佢好鍾意運動，得閒會練吓棒球同高爾夫球，呢份魄力真係唔講得笑。提到棒球，Ako成日去現場睇愛隊琦玉西武獅嘅比賽，所以經常四圍去，順便玩吓自拍，早排佢換上低胸裝，並且以富士山為背景影咗張相，隨即成為網民熱話，有人大讚佢嗰對K奶為「日本一」巨胸，仲話「偉大」程度拍得住富士山添！