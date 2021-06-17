40億千金蔡頌思擺檔搬貨　唐貝詩短裙仔吸客

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）、藝人唐貝詩（Lydia）及陳雅麗去年底齊齊創業，在網上售賣生酮曲奇，最近再下一城，在尖沙咀商場開設期間限定店。

日前Lydia與Jocelyn穿上粉紅Tee襯短裙仔坐鎮睇舖，開店前合力將大箱貨物由商場另一端搬至店內，之後跪地拆箱，檢查內裏的產品，全程一腳踢。有2位星級老闆娘做售貨員，頓時吸引不少顧客幫襯，她們落足嘴頭推銷產品，連張達明亦有撐場，買了大袋產品！

Lydia接受電話訪問時透露籌備了1個月，今次是她們首次經營實體店，過程中學了不少新鮮事：「第1次親自請兼職店員，好好運遇到好嘅店員，教番我哋轉頭。我哋真係乜都親力親為，由點貨、上架、裝飾到賣嘢，始終自己開發嘅產品，自己最了解。（生意好唔好？）我哋喺度生意會好啲，因為好多朋友嚟撐場，仲有好多網店嘅顧客特登嚟幫襯，好似網友見面會咁。（好辛苦？）唔辛苦，係好開心！不過做完1日，第2日磅重真係輕咗，可能因為企咗成日啦！」

Jocelyn則表示：「一星期有6日都會去，因為自己生意會緊張啲，搬貨都自己搬。開舖前一晚喺凌晨12點由辦公室搬貨過去商場個倉，呢個經驗都幾特別。有時朋友嚟撐場，又會同其他店主傾偈，好快就1日，全程好開心同享受，唔覺辛苦。」