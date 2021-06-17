陳國峰「冇飯開」重回健身行業　內外地工作乜都試

剛與無綫完成經理人合約的陳國峰（Penny）出席網上音樂會，未知是否回復自由身比較放鬆，竟然睇錯鐘遲到出席綵排，幸好及時發現未算遲太多，他解釋：「呢兩日都好恍惚，尋日（16日）仲去錯地方採排，太緊張啦！（完咗約唔係應該放鬆咗？）唔係呀，依家自己跳咗出嚟，好多嘢要親力親為，同埋要唱歌我會好緊張，（應該駕輕就熟？）你叫我即興唱我冇問題，反而要好有預備去做個live show我會緊張。」他指為今晚音樂會揀選了多首經典電影歌曲，他説：「今晚主題我自己諗嘅，因為自己鍾意睇電影，睇戲時有本身嘅畫面，而入面嘅歌就令你更容易投入套戲，有時當你聽番啲歌就會聯想番電影嘅片段，好似今晚我揀嘅歌其中一首係哥哥（張國榮）嘅《追》，每次一聽我就會諗起哥哥彈琴嗰一幕，依家講起都起晒雞皮。」

近日他於社交網放相展示fit爆身形，表示預備重回健身教練行業，問他離開行業多年會否有大轉變，有否「收吓風」了解行情以免脫節，他説：「冇呀，不過依家多咗比較功能性嘅訓練好似TRX之類，大型健身公司少咗囉，同埋倣效外國多咗24小時嘅健身室，（會唔會做全港第一個通宵教練？）唔會啦，貓頭鷹時段收貴啲吓話，哈哈！」

至於除教練以外會否再有其他工作想做，他坦言：「你畀咩我都做，之前有諗過做職業司機添，但計過時間長，架車嘅消耗又係皮費，計落都係唔划算。」現時與無綫仍有兩年藝員合約的他，表示會視乎情況再作打算：「真係冇飯開唔通仲堅持陪個仔咩，我自己唔食我個仔都要食嘛，睇吓呢兩年有咩機遇，有機會內外地工作都會試吓。」