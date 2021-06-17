慾海暢玩　迎夏至好爽

下個星期一就係夏至，係全年白晝最長嘅一日，梗係要搵機會同陽光玩吓遊戲啦！尤其係海邊同泳池，更加係男士消暑好去處，就算唔落水，單單望住啲索女加比堅尼，已經夠晒爽。話時話，如果唔使出門都可以睇到啲咁清涼嘅畫面，豈不是更爽，既然係咁，今次帶嚟3套均以海邊為主題嘅影片，等大家可以隔住芒都能夠感受吓夏天嘅熱情。

熱到剝光豬

喺美麗嘅海邊見到性感索女，呢啲畫面幾時都咁正！呢套由FemJoy製作嘅《Hottest Babes Of The Month #16》，就為大家帶嚟108分鐘視覺享受，當中搵嚟Cara Mell、Marry Queen、Demi Fray等16位樣靚身材正嘅歐洲裸模同脫星，以陽光海邊為背景，盡情展現火辣身段，真係賞心悅目。不過，呢套作品並無任何啪啪啪嘅演出，只係一套裸體寫真影片嚟，未必能滿足到一班重視官能刺激嘅四仔迷。

玩埋後花園

喺海邊、泳池公然肉搏已經好曳，仲想再激啲？咁就惟有睇吓呢套由Tushy炮製嘅《Art of Anal Sex #13》！影片由Emily Willis、Little Caprice、Kimber Woods同May Thai孭飛，個個都係有樣有身材嘅超正脫星，呢鋪為咗消暑開放埋後花園，真係抵讚，特別係少有後園演出嘅Little Caprice，更加係成套作品嘅靈魂，佢仲喺宣傳時透露，冇諗過喺海邊享受對手衝擊，感覺居然係咁正，大家真係要落足眼力欣賞啊！

熟女愛水戰

青春脫星固然好睇，但狂野熟女一樣有佢嘅迷人之處。呢套由BANG!炮製嘅《Mama's Busting Out #2》，就以4位人氣熟女脫星掛帥，包括Brandi Lov、Katie Morgan、Kaylani Lei同Cali Carter，佢哋都施展出渾身解數，為大家帶嚟極盡官能刺激嘅演出，當中又以Katie Morgan最值得留意，除咗有一對彈力十足嘅車頭燈，騎功更加一流，足以令四仔迷睇到血脈沸騰。