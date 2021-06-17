一次唱K改變一生！譚詠麟叫Mani必簽容祖兒

天后容祖兒與經理人霍汶希（Mani）為內地節目《了不起的姐姐2》擔任嘉賓，二人相識多年，Mani比祖兒年長8歲，往往很照顧對方，就如親人一樣，Mani說：「對呀！感覺就像媽媽不在，我就是最大，那個妹妹就是我的女兒。」祖兒表示自己很慢熱，但是Mani很有耐心，同時亦表示做藝人真的需要一個很了解自己的人，在旁邊安排最適合她的工作，二人有一種不言而喻的默契。祖兒又指其母21歲便結婚，生了她和弟弟，之後跟父親離婚，媽媽就一直努力工作照顧他們，而當年祖兒參加歌唱比賽勝出時贏了一輛汽車，之後她們賣了，因為覺得當時較需要錢。

祖兒又講到多年前首次見Mani時，覺得對方對她沒興趣，但第2次見她時，Mani說：「她完全沒有星味，非常樸素，但我喜歡她的觀眾緣，我覺得與她有點緣分，我當時沒聽過她唱歌，我特意帶她去卡拉OK，我想自己聽一聽，因為我怕介紹給老闆時會說我沒品味，那個時候老闆會約很多朋友去卡拉OK，我問老闆我可否叫容祖兒一起來。」祖兒謂當時現場有很多紅星，當中包括成龍、譚詠麟、周星馳、羅文等，成龍、譚詠麟更大讚她唱得很好，叫他們簽了她。Mani謂：「我當時即刻放心了！」