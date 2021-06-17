斷腳趾誘發驚恐症　陳栢熹返工半粒即出紅疹

時裝品牌Moiselle太子陳栢熹（Harris）前年4月在泰國發生家居意外，其中2隻腳趾折斷，更因此誘發情緒病。已重投工作的他透露當時患上驚恐症，身心受創，家人亦察覺異況，有日母親更哭着對他說：「生意冇就冇，唔想冇咗個仔！」

早年與大美人關之琳合作時裝生意而傳出姊弟戀的陳栢熹，直言2019年對他而言最難捱，因為他在泰國寓所搬動梳化床時發生意外，2根腳趾齊口斷開，自此就是噩夢開始。他在當地入院進行接駁手術，惟不幸發生醫療錯誤，腳趾發炎瘀黑，回港後要再動2次手術，隨之而來是情緒不穩，同年8月證實患上驚恐症。

Harris憶述當時不敢出街，亦見頭痛，更甚是上班半小時就全身出紅疹及打噴嚏。他遍尋專科求醫，檢驗後都沒異樣，後來才證實患驚恐症：「個病令我好驚唔完美，例如藥油要買3支，驚唔見或者用完，餅乾又係，積到屋企好多嘢。出街會覺得好嘈，好驚突如奇來嘅事。」

向來熱衷工作的Harris，患情緒病後終日躲在家中，他直言：「當時媽咪頂我唔順，見我日夜顛倒，覺得個仔點解變成咁？佢話：『冇咗生意就冇咗生意，我唔想冇咗個仔。』父母喺度喊。」他堅持不依賴藥物，接受專業輔導及透過做義工抒壓，休養1年後，去年已重投工作。

他不介意分享患病經歷，並透露着手改變公司文化：「相信開心係工作最大原動力，去認同自己唔認同嘅，去妥協自己唔妥協嘅嘢。」同時改變生意模式，以銅鑼灣新店為「試金石」，貨品種類大減，並推出優閒運動服及童裝，他表示：「我不嬲唔鍾意小朋友，覺得人生最醜樣係呢段時間，但見到時下媽媽自己湊小朋友，親子零距離，好鍾意呢種關係。」