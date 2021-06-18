【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月初九丁酉火平日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：飾牆、會友、平塗

忌：理髮、鑽孔、治喪

幸運方向：坐南向北

幸運數字：5、8、9、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊

待人接物要保留一點彈性，不應墨守成規。

金牛

人緣極佳，自信心可令你得到異性的青睞！

雙子

工作時不要顧住玩樂，一心二用容易撞大板。

巨蟹

財運欠佳，容易因小事而破財，要看緊荷包。

獅子

已有伴侶者要控制脾氣，切勿為小事而鬧僵。

處女

飽受精神壓力，但笑不出也不應板起臉待人。

天秤

被別人拖累，工作效率低下，鬥心受到打擊。

天蠍

心情惡劣，但跟人吐苦水也要顧及對方感受。

人馬

忍一時風平浪靜，與人拗氣只要吃虧收場。

山羊

遇到突如其來的事故，或要重新編排日程表。

水瓶

瑣事纏身，容易出錯，不適合投資或傾生意。

雙魚

春風滿面，愛情運非常好，但切勿胡亂放電。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）兔 是非多

鼠

事業運不錯，趁機改變現狀，或有意外驚喜。

牛

加強溝通，多點耐性與包容，可令感情升溫。

虎

今天有點倒霉，工作多阻滯，心情也受到影響。

兔

是日沖煞，運勢下降，要明哲保身，遠離是非。

龍

工作運平平，做事有點懶散，提防小人中傷。

蛇

心情差影響做事效率，但玩拖字訣會更麻煩。

馬

不居其位不謀其政，處理公務千萬不要越權。

羊

已有伴侶者要珍惜當下，抽空享受二人世界吧！

猴

感情運下跌，有問題要盡快處理，切勿拖延。

雞

未能發揮出自身的實力，工作表現大打折扣。

狗

情緒易激動，與人相處要忍讓，以免傷和氣。

豬

最好跟異性保持距離，諸事八卦容易惹麻煩。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

發財機會咪走寶 風水幫你選舖

現在正值百業待興，正是投資商機湧現的好時節，很多朋友紛紛抓緊這一利好時機，或租或購置商舖，計劃開展一番事業。

其實商業風水學作為周易風水學的分支，其理論基礎就是八卦、陰陽和五行。周易八卦分別為乾、坤、震、離、坎、艮、兌、巽，各自代表着不同的五行和不同的自然現象。

如商舖大門朝向西北，最適合從事旅遊業、玩具業、搬遷業、飲用水等行業，因西北方主乾卦屬金。

如商舖大門朝向西南，最適合從事汽車業、金融業、五金業、電器等行業，因西南方主坤卦屬土。

如商舖大門朝向東方，最適合從事演藝業、修理業、電子業、雜貨等行業，因東方主震卦屬木。

如商舖大門朝向南方，最適合從事房地產業、典當業、古董業、建材等行業，因南方主離卦屬火。

如商舖大門朝向北方，最適合從事服裝業、種植業、家具業、設計等行業，因北方主坎卦屬水。

如商舖大門朝向東北，最適合從事珠寶業、機械業、挖掘等行業，因東北方主艮卦屬土。

如商舖大門朝向西方，最適合從事水果業、滅火器業、水產等行業，因西方主兌卦屬金。

如商舖大門朝向東南，最適合從事雕刻業、工藝業、網絡通訊等行業，因東南方巽卦主木。