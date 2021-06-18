東方日報C1：謝嘉怡同屆佳麗　揭心機女港姐陰招

今屆港姐還未進入戲肉，哪個面試佳麗可順利入圍還是未知數！不過，上兩屆佳麗拍片爆選美「黑」幕，大數同屆「心機女」及佳麗之間的陰毒招！

《2020年度香港小姐競選》冠、亞、季軍分別為謝嘉怡、陳楨怡及郭柏妍，友誼小姐為鄺美璇，3甲佳麗看來沒甚「攻擊性」，但原來一眾女仔當中亦出現不少「心機女」，為求目的陰招盡出！

同屆落選港姐羅雪妍、源菲然，麥詩晴、張盈悅與2019年的謝采芝，為了令今屆師妹有所準備，特地拍片派貼士，由參賽者於港鐵康城站上車被傳媒突擊開始說起！羅雪妍說：「傳媒喺康城嘅評論已經注定你之後嘅路，因為佢哋會對你嘅言行、衣着有好多Comment。」她們又與師妹分享小貼士：第1，入到電視城會被工作人員收電話；第2，要帶外套，因為電視城是「雪房」；第3，要提防被「狗仔隊」跟蹤，見到記者要有禮貌；第4，大會叫你第二輪面試着得Casual，千萬不要相信，因為沒有人會Casual到場，張盈悅說：「佢哋話淡妝都係假㗎！」

視像水着見評判

參賽者每年入到電視城都要穿泳裝見評判，麥詩晴大爆100多位佳麗齊齊穿上泳衣場面震撼：「好壯觀！要叫人幫手綁帶，當時大家唔熟，所以好尷尬。有啲身材好好嘅好有自信，佢哋手上仲有支嘢攞住係咁捽，原來搽咗皮膚會好睇啲。」源菲然更大爆「黑」幕：「換泳衣嗰間房係黑色㗎！要人用電筒射住你先換到。」海外佳麗張盈悅則自爆透過視像穿泳衣見評判：「當時見唔到佢哋（評判）個樣，其實都有可能係詐騙！佢哋話要睇全身，我屋企地方有限，惟有拎住部電腦，着住件晚禮服喺度行，後尾仲Kick到電線，搞到部電視機冧咗。跟住評判叫我換泳衣，話轉頭再打畀我，我話唔使，因為着咗喺晚禮服入面。」

派餅搶友誼小姐

5女其後力數同屆「心機女」陰招，源菲然爆有佳麗自薦為大家買NuBra，結果選完才表示收到貨，羅雪妍鬧爆：「都畀人Foul咗，要NuBra都冇用！」麥詩晴又爆有次記者會要出場擺甫士，有佳麗好心在後台教她，怎料被「全抄襲」，累她甩轆兼被寸：「你都擺得好唔情願喎！」她勞氣說：「梗係啦！我啲甫士畀人搶晒，我擺到成隻鵪鶉咁！」而謝采芝則被佳麗「老點」行錯方向，非常尷尬，羅雪妍老練說：「其實咁大班女仔，好難有完全和平嘅狀態，可能大家當時都有啲明爭暗鬥。」

此外，5女又踢爆互選友誼小姐前，有佳麗突然買餅「拉票」，當大家表示想選鄺美璇時，該佳麗即說：「吓！我仲以為我選到友誼小姐添！」5女爆笑說：「其實佢一票都冇呀！」

張盈悅又突然「開名」指郭柏妍曾請她食蕨餅：「嗰舊嘢軟腍腍，你哋唔食，佢成舊嘢畀我，我好多謝佢，不過我食唔晒吖嘛！」不過此片在網上發放了個多星期後，昨日突然被拉下。

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