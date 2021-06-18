【特約報道】為了瘦腿，你可以去到幾盡？

近日有內地女生於社交平台分享一種瘦腿療程「小腿肌肉阻斷術」，聲稱切斷小腿一些「相對不重要」的肌肉神經可令肌肉萎縮，腿圍最多可減10厘米。我看在眼裏，份外心痛。心痛到了這個年代，仍有女生為了變美變瘦而損害健康，或送上生命。

醫美療程是可以做的，只要是在安全情況下，有些療程該由醫生做的，就應該在醫護人員監察下進行，並在經消毒的環境下進行以保障安全。最重要的，是該療程不會對身體構成損傷。這種將小腿肌肉神經切斷的手法，對身體的傷害是無法挽回，肌肉萎縮後小腿固然變瘦，但隨之而來的後遺症是輕則走佬、上落樓梯易疲倦乏力；重則損害泵血功能，出現顫抖、呼吸困難等徵狀，嚴重更有機會令人死亡。小腿確實纖幼了，但要賠上健康就太不划算。

而且下半身肌肉萎縮，反而影響全身的燃脂能力。

肌肉與基礎代謝率BMR息息相關，BMR代表人體24小時完全處於休息狀態時的卡路里消耗值。肌肉可燃燒比脂肪多三至四倍熱量，肌肉發達換言之基礎代謝能力增強。下半身的血液，需要花莫大力氣才能對抗地心吸力，由下往上送回心臟。人體70%肌肉集中在下半身，下半身的肌肉掌握着全身血液循環的重點，所以有「下半身是人體第二個心臟」的說法。下半身肌肉愈多，全身燒脂得愈快。

要瘦腿，絕對不是破壞小腿神經讓肌肉萎縮，反而要增加小腿肌肉量，同時暢通雙腿氣血循環。

香港人太貪方便，能夠坐車就不會走，可以搭電梯就不會爬樓梯，能躺就不坐，能坐就不站，日常生活中會用到腿部肌肉的機會太少。韓妹雙腿纖幼，是由於她們經常運動，我不是指到健身房做Gym，而是最原始的爬樓梯！韓國幾乎大部分的地鐵站甚少見到電梯，天氣炎熱時，在地鐵站走上走下，已經是一項最佳運動。我懶運動，所以我會勤力回公司做一些「被動式運動」，躺着二十分鐘等於做了三萬次肌肉收縮運動。

日常也應多泡浴和按摩雙腿。很多香港女生下半身尤其肥腫，其實這種不是脂肪肥，而是身體循環差，亦即「氣血不通」，令過多毒素及廢水積聚於體內，加上水向下流，令雙腿又肥又腫。泡浴可以刺激身體循環系統，加快代謝，改善因局部循環不良所引起的肥胖問題；按摩雙腿的肝膽經，則能將雙腿堆積的垃圾排出。氣血一通，則廢水消散，起到減肥減脂的作用，雙腿馬上能瘦一圈。

瘦腿唔使搵命博，千萬別為了瘦為了美而傷害身體。用對方法，才能持久瘦得健康。

強肌燃脂療法：採用最新的隔空電磁場技術，以非接觸式持續刺激肌肉的運動神經元，在短短30分鐘療程內，帶動肌肉進行高達30,000次的極限收縮，有效提升肌肉品質與密度，同時提高新陳代謝，榮獲韓國KFDA及CE歐盟認證。療程中輕鬆無汗、躺着健身，極速塑造腹肌、人魚線及蜜桃臀。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。