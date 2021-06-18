Billie Eilish被網民翻出辱華舊片段。

19歲美國樂壇小天后Billie Eilish近日被一名網民翻出一條舊片，片段中她模仿亞洲人及黑人的口音之餘，更說出侮辱中國人的形容詞「Chink」（中國佬），因而被批評她種族歧視！

Chink本身的意思為「裂縫、縫口」，並引申為批評中國人眼細如裂縫。亦由於Chink拼法與China（中國）差不多，因而被視為極度歧視中國人的詞語。片段曝光後，不少震粉絲感震驚並表示對她非常失望。有粉絲留言說：「Billie嘲笑黑人及亞洲人的口音，令我感覺噁心！」另有粉絲更與她割席留言說：「我再不是她的粉絲了，她真的很惡劣，這也是為什麼會有那麼多對亞洲人的仇視！」而Billie暫時仍未就事件作出回應。

除了Billie之外，上周被影到與她同遊迪士尼樂園的演員男友Matthew Vorce，近日亦因被翻出2011年及2012年於社交網種族歧視的言論。他當時留言用上侮辱黑人的「黑X」字眼，並對亞洲人及性小眾社區人士作出冒犯性的言詞。前日，他於社交網留言就過去於網上的言論而公開道歉。並指自己的言論令人傷害及不負責任，自己感到好羞愧。