娛圈「慧敏」有邊個？玉女掌門人名不虛傳　27歲Ian嫂出腿術

娛圈有唔少藝人都叫「嘉欣」，呢個名絕對可以話係史上最多人叫嘅名，而叫得「嘉欣」嘅都係靚女，好似李嘉欣、鍾嘉欣、龔嘉欣、蔡嘉欣及游嘉欣等等！其實除咗「嘉欣」，呢個圈都有唔少藝人撞名，今次要講嘅就係「慧敏」，仲代表住唔同年齡層添！

先嚟嘅就梗係現年53歲嘅玉女掌門人周慧敏（Vivian），當年嘅佢迷倒唔少少男，一首《最愛》更唱到街知巷聞，紅遍中港台，而喺無綫經典劇《大時代》「慳妹」一角更深入民心，每次劇集重播都會大受觀眾歡迎！雖然佢依家年過半百，但美貌不變，經常喺社交網分享生活近照嘅佢，依然面不改容，加上一頭招牌長髮，絕對係凍齡女神嘅佼佼者呀！

而40歲代表嘅就有2004年港姐亞軍朱慧敏（Queenie），愛情路經歷不少波折，今年1月與心臟科名醫Jason拉埋天窗，成功覓得如意郎君！身材高挑嘅佢，多年來都保持高水準，冇半點肥過，着起旗袍上嚟仲似足古典美人！雖然已經做咗人妻好幸福，但係一啲都冇走樣，Keep住咁索！

至於30歲年齡層就有「慧敏哥」陳慧敏，同周慧敏一樣叫Vivian，「巨星幫」出身嘅佢性格爽朗仲好獨立，2019年獨自展開100日唱遊之旅，去到多個冷門地方包括伊朗、​印度、土耳其及巴基斯坦等，喺埃及經歷性侵，但幸好最後冇穿冇爛，黑暗過後遇上愛，撻着危地馬拉「流浪漢」，發展一段浪漫情緣！

「20+」嘅「慧敏」當然係依家Hit到爆嘅MIRROR成員陳卓賢（Ian）嘅模特兒女友盧慧敏（Amy）啦！現年27歲嘅佢係混血兒，身高177cm，擁有40吋長腿，樣貌甜美，拍過唔少ViuTV劇集，因為爆出同Ian拍劇擦出愛火後一夜成名，人氣急升，工作量大增！雖然唔少女粉絲表示心碎，但都似乎好Buy呢位「陳太」，相當支持呢段戀情！