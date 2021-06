【相隔8年後再合作】真田廣之加盟《殺神JOHN WICK 4》

由奇洛李維斯(Keanu Reeves)主演的賣座動作片系列《殺神JOHN WICK 4》(John Wick 4)卡士愈來愈強勁,繼「宇宙最強」甄子丹上月宣布加盟之後,日本著名男星真田廣之亦宣布加盟!

暫時未知真田廣之演什麼角色,真田與奇洛曾合作過,他們8年前一同參演古代武士片《浪魂47》(47 Ronin)。而《殺神4》將於今夏將在日本、德國及法國等地取景。除了真田之外,昨日亦一度傳出美國動作巨星韋斯利史納斯(Wesley Snipes)被斟加盟《殺神4》。他與甄子丹曾於2002年的賣座動作片《幽靈刺客2:變種復活》(Blade II)中合作過。

真田從影以來演過多部國際電影,早年他獲邀請來港拍港產片《龍之忍者》及《皇家戰士》。而後來他憑日本武士片《黃昏清兵衛》打入荷里活市場,曾獲邀在多部荷里活大片包括《最後武士》(The Last Samurai)、《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)、《狼人:武士激戰》(The Wolverine)及近期熱播的Netflix喪屍片《不死喪軍》(Army of the Dead)等演出過。