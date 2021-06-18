【相隔8年後再合作】真田廣之加盟《殺神JOHN WICK 4》

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的賣座動作片系列《殺神JOHN WICK 4》（John Wick 4）卡士愈來愈強勁，繼「宇宙最強」甄子丹上月宣布加盟之後，日本著名男星真田廣之亦宣布加盟！

暫時未知真田廣之演什麼角色，真田與奇洛曾合作過，他們8年前一同參演古代武士片《浪魂47》（47 Ronin）。而《殺神４》將於今夏將在日本、德國及法國等地取景。除了真田之外，昨日亦一度傳出美國動作巨星韋斯利史納斯（Wesley Snipes）被斟加盟《殺神4》。他與甄子丹曾於2002年的賣座動作片《幽靈刺客2：變種復活》（Blade II）中合作過。

真田從影以來演過多部國際電影，早年他獲邀請來港拍港產片《龍之忍者》及《皇家戰士》。而後來他憑日本武士片《黃昏清兵衛》打入荷里活市場，曾獲邀在多部荷里活大片包括《最後武士》（The Last Samurai）、《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）、《狼人：武士激戰》（The Wolverine）及近期熱播的Netflix喪屍片《不死喪軍》（Army of the Dead）等演出過。