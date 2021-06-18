遭父母反對做演員　池晟曾為夢想在公園露宿

韓劇《Kill Me Heal Me》的44歲男星池晟是被公認的好戲之人，亦是好老公和好爸爸，他於2013年與拍拖5年的女星李寶英結婚，兩人現時育有一仔一女，家庭美滿幸福，不過池晟其實曾遭家人反對做演員，他更曾為了夢想而過露宿生活。

池晟在高中時因為看了電影《手足情未了》中德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）扮自閉症患者的演技而有了成為演員的夢想，但遭到父母反對，他多次申請入讀話劇電影科，但屢次落榜，不過他沒有放棄，隻身到首爾尋夢，因為無錢租屋，他曾在MBC電視台附近的地鐵站和公園露宿近3個月，而他當時偷偷走入電視台，圍觀演員拍攝和偷看劇本，直到他通過劇集《KAIST》的試鏡才結束露宿生活，他於2003年參演電視劇《All In 真愛賭注》，劇集收視高達47.7%，他亦憑該劇一舉成名。

他於2013年與女星黃靜茵合演劇集《秘密》，2人再與2015年在《Kill Me Heal Me》中合作，當時池晟飾演有七重人格的男主角車道賢，演技獲得激讚，他亦憑此劇在《MBC演技大賞》中勇奪視帝殊榮，他在2017年於劇集《被告人》中展現神級演技，同年在《SBS演技大賞》獲封視帝，近年他在《認識的妻子》和《醫生耀漢》中的表現亦獲得很高評價，而他與女星金敏貞合演的tvN新劇《惡魔法官》將於7月3日首播。