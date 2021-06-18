得閒飲茶　歎高質點心

早上和老友或家人到酒樓嘆一盅兩件吹吹水，輕輕鬆鬆度過一個上午，是不少人每日的指定動作。想留住食客，點心的質素要有水準。近年除了傳統的出品，還有很多創意花款，如早前有新點心茶館開幕，又有星級名店推全新點心菜點，讓大家隨時隨地歎到高質點心。

星級之選

去普通酒樓食點心，不外乎吃蝦餃、燒賣、牛肉球，近年點心配搭推陳出新，近日中環米芝蓮二星中菜廳營致會館就推出全新點心菜單，當中包括有升級的芙蓉海皇水晶餃、芫荽控最愛的香荽鮮蝦餃、經典的金腿蘿蔔絲酥餅和改良版的葡汁海皇焗響螺酥，餐廳亦有為素食者度身訂造的紅菜松露鮮菌石榴球、彩蔬竹笙上素粉果和松茸野菌健怡腸粉等。若然是星期六日或公眾假期午市時段，可加指定價錢2小時任飲指定香檳、葡萄酒、啤酒或汽水來配點心。

優質茶湯拼配

點心配茶湯似乎是指定動作，以前只講究水滾茶靚，但如果有靚茶湯就更吸引。早前在中環開設的「福和雍 點心茶館」以精緻點心配精選茶湯做主角，點心有少見而手工繁複的鳳眼餃、蛋黃千層糕、鵲巢黃金蛋和韮菜炸蟹盒等選擇。另外，餐廳因應近年受港人喜歡的英式下午茶文化，設計了有9件鹹甜糕點的粵式下午茶，配上店內多款高質茶葉如毫銀針、鳳凰單樅、雲南西雙版納布朗山老曼峨，以及布朗宮廷熟茶和正山小種等，大家作點心茶湯拼配話咁易。