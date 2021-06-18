朱紫嬈爆前歌手好友好驚見人：佢有好強烈自卑感

歌手朱紫嬈（Khloe）昨晚（17日）是她六月限定First Live網上直播 的第三回，Khloe今次請來好友陳凱彤（Lillian）和193身高的謝高晉做嘉賓，是次宣傳其第三首歌《怪．誕》，Khloe直播主題圍繞自卑感和異類，她因自小患脊椎側彎，手術後留疤而經常受到欺凌，覺得自己與其他人不一樣，產生自卑感。

同場的Lillian和謝高晉亦自認是「怪人」，Lillian自爆入行前是體重逾200磅的肥妹，參加比賽時最肥，經常受網絡欺凌，會自眨價值。而謝高晉則因為193高人一等，亦受人欺負：「中學打籃球時，就經常畀人除褲。（入樽就無咗條褲？）係，一上籃就要一手抽住條褲囉！因為會畀人除褲，我又係四眼仔，成日畀人蝦，後尾知道我會反抗就好啲。」Khloe透露下周宣傳完第4首歌後，就會推出Digital EP，所有歌曲都是她以前內心的黑暗面：「以前唔會將唔好嘢講出嚟，依家釋懷咗，現在嘅我唔再去否定自己。」她透露原想邀請一位前歌手好友做嘉賓，對方亦答應，後來又推辭：「其實佢處境就好似我首《花．醉》咁，跳入好黑暗時期，唔願意跳番出嚟，有好強烈自卑感，佢話見到人講嘢會好驚。」Khloe說雖然每一次對方都不肯出來見面，但她不會放棄，會繼續予以關心問候。

謝高晉透露近況，將推出第三首個人單曲，今次是一首悲情歌，錄音時好辛苦，試過唱到喊，而9月有機會拍戲。而Lillian早前完成音樂劇之後，覺得好玩，希望有機會將來參與巡演。