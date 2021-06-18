維特健靈特推公眾驗四高優惠　$180 驗齊四高

【營業資訊】打新冠疫苗前，相信大家都會想打得安心，特別是不少人可能不知道自己有隱藏的健康問題，為預防潛藏隱憂突然來襲，及早檢查就是關鍵！維特健靈集團一向以大眾健康為使命，以醫者初心，讓大家能「未病先防」。維特健靈健康產品有限公司創辦人及董事長陳曦齡博士表示：「預防勝於治療，藉著今次的檢查四高計劃，希望鼓勵市民定期檢查身體狀況，做好健康預防。」

檢測兼免費獲贈維特健靈產品

故此，維特健靈特別聯乘專業醫療服務中心，推出特別優惠，只需港幣$180，以低於原價3折的價錢，便可同時檢查四高指數，包括膽固醇、血糖、血壓及尿酸，讓大家可以更了解自身健康狀況。與此同時，維特健靈特別為檢測人士送上健康祝福，凡完成檢測人士可獲贈產品乙份外，檢測當日更可以體驗價選購關注四高福袋。

簡單4步 – 即享$180 四高檢測優惠

登記及檢測詳情

登記日期：即日至 2021 年 6 月 30 日

費用：$180

登記方式及流程：

2.填妥資料後會收到確認短訊

3.職員會在 14 個工作日內致電確認檢查詳情和日期

4.按確認日期到所選診所進行檢查

名額：3,000 (先到先得)

檢測項目：

✓ 血壓檢查：血壓 、脈搏

✓ 血脂測試：總膽固醇、高密度膽固醇、低密度膽固醇、三酸甘油脂

✓ 血糖：空腹血糖

✓ 痛風檢查：尿酸

✓ 血全圖：白血球、紅血球、血紅素、紅血球壓積量、血小板、白血球五項分類、平均紅細胞體積、平均紅細胞血紅蛋白量、平均紅細胞血紅蛋白量濃度、紅細胞分布寬度

登記查詢：(852) 5532 5183 / 5532 6906