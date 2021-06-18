蔡思貝唔得父母歡心？胡鴻鈞幾個月冇見「女友」

歌手胡鴻鈞現身新城電台接受訪問，透露近日已完成無綫短編愛情喜劇《愛上我的衰神》的拍攝，緊接發力造歌：「年頭半年嘅時間都拍劇，係時候喺音樂方面急起直追，大約7、8月就會有新歌，自己都寫咗一堆作品。」年中後才發力，會否難以維持「一哥」地位？他笑說：「唔會遲，今年1月、4月都有出歌，係計劃之內。（你認係一哥？）唔講呢啲嘢啦！最緊要係做到自己想做嘅事。」

父親節將至，他表示會帶父母到餐廳食餐好，笑問雙親有否叫預埋緋聞女友蔡思貝？他笑話：「媽咪淨係叫我多啲返屋企飲湯。」打趣問是否「新抱仔」不得歡心？他未有回應，再追問會否跟蔡思貝父親慶祝佳節？他表示跟自己家人慶祝已足夠，沒有多餘時間，至於問女方可有表示？他笑話要看緣分：「係命運嘅安排，好難度期㗎，哈哈！佢依家又拍緊劇，都係透過訪問先知佢消息，好戥佢喺《好聲好戲》嘅演出開心。（關係咁疏離？）少時間見朋友嘛，只係間唔中通訊。（幾耐冇見？）唔記得啦！幾個月掛，喺公司都會撞到，但冇特別約。（斷六親咁喎！）係呀，所以依家要聯繫番六親，由飲湯開始。（咪有時間拍拖？）睇緣分啦！」