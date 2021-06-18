Ferrari Portofino M　意革迎風

Portofino M作為Portofino的革新版，面罩配上全新鋁製飾條，環繞式頭泵把的左右兩邊進氣口設計更立體，帶來更為跑車化的外觀。（方偉堅攝）

法拉利(Ferrari) 全新Portofino M開篷2+ GT早前抵港，這裏「M」for「Modificata」 這個意大利單詞，有革新升級的意思。不止動力提升，廠方亦針對操控性能、科技配置及外觀設計等，進行升級改良，將GT跑車性能、敏捷駕控響應、日常實用性，與開篷迎風的駕駛樂趣，昇華到更高層次。

內外革新升級

Portofino M作為基於Portofino打造的革新版，跑車特質更鮮明。頭泵把左右兩邊配上更凌厲的立體進氣口；並新增一個小通風口在前輪拱前方，進一步降低空氣阻力，腳下20吋輪圈及後擴散器更是度身設計。

經重新調校的3.9L V8渦輪增壓引擎，最大馬力620cv(+20cv)，峰值扭力維持760Nm，不過高扭轉速範圍由原來的3,000~5,250rpm擴闊至3,000~5,750rpm。所搭配的F1雙離合器波箱亦由7前速升級至全新8前速，新增的第 8 檔位擁有更廣齒輪比例，有利在城市道路與高速行駛狀態下降低油耗。

軚環上的Manettino 旋鈕在原本只有Wet/Comfort/ Sport/ ESC-Off駕駛模式選擇的基礎上，新增Race模式；加上排氣系統採用全新幾何結構設計，並取消了兩個後消音器，有助降低管內排氣回壓，提升高轉運轉效率，排氣聲浪同時增強；實現分別僅3.45秒(-0.05秒)及9.8秒(-1秒)的0~100km/h及0~200km/h 加速表現。此外，制動踏板減少約 10%的踏板行程，配合SSC 6.0車輛側滑角控制系統個別調節每個車輪制動卡鉗上的液壓制動壓力，令制動反應更仔細和精準。