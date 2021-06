應屆港姐亞軍陳楨怡擁1米71驕人身高,由參選到入行都「高」人一等,行到邊都一定會見到佢,不過原來佢有個同佢身材同樣出眾嘅親生妹妹,日前佢就同細妹一齊去玩,並於社交網晒出合照,並寫道:「Finally some quality time with this girl. #hartosisters」相中兩姐妹短褲上陣,一齊大晒招牌長腿,網友先發現原來佢細妹驚為天人,細妹更加送小蠻腰,搞到網友失晒控,留言大讚佢兩姊妹都又高又瘦,直頭係「真.最索姊妹花」!