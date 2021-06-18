曾合作《愛．回家》　劉思希眾籌幫助肺癌末期甘草夏玉麟

藝人劉思希曾與演員夏玉麟合作拍攝無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，更於那次拍攝後，得知對方患上了末期肺癌，化療後身體各樣亦起了變化。劉思希相當有心，除了經濟上幫助他之餘，之前亦有到他家探望及與他飲茶。而劉思希今日亦於社交平台發文，指對方沒有至親及子女，無所依靠，自理能力已有限。她留言：「上年過年前我造訪了他家，他家中情況比我想像中惡劣，因為自理能力已經有限了。直至現在，他和癌症拚搏兩年多，大部分日子都在醫院急症室度過，生活已無法自理，正等待醫生批准入住政府資助的老人院，這兩天和他聯絡，知道他情況很差，感覺他也有點想放棄，我衷心希望大家可以支持他一點，他一早已無法拍戲賺取生活費，現時靠綜援，無法煮食，每月數千扣除了日常開支，剩下的錢有時連基本前往醫院的交通費用和外賣的錢也幾乎沒有了。現時他希望可以吃到鏢靶藥，每個月藥費大約4萬，這對於他來說是非常困難的，像新聞所說的，他曾經是一位綠葉藝人，雖然沒有明星的光環，但也為娛樂圈出過一分力，由於我自己之前曾經有家人也患過肺癌，我很清楚他的痛苦，也很心疼他。善心不分數量價值，希望大家給他一點愛及資助，哪怕是數十元，集腋成裘，這樣便可以支持他每月吃鏢靶藥了。」而她亦晒出與夏玉麟聯絡的短訊，當中更問了對方給予其親人的銀行戶口，更呼籲大家盡力幫忙。

而身在澳門的劉思希接受東網訪問，她坦言：「佢係一個獨居老人，每個月有一半時間喺ICU，佢啱啱出院，講嘢都冇力，雖然有社工跟進，但屋企資源有限，佢連企起身都唔得，想煮嘢食都煮唔到，我知佢申請緊政府入住老人院服務，如果醫生肯批就可以入住，到時起碼有人照顧到佢。」