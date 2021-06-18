亞視聯席主席鄧俊杰疑被追債　陳偉傑證繼續開工

亞洲電視執行董事陳偉傑現身亞視大埔廠房舉行的活動，問到早前亞視聯席主席鄧俊杰疑遭追債，及在總台門口與男子發生衝突一事，他表示事件乃鄧生的私人事，與公司無關，故他沒有參與，他說：「係滋擾事件，公司交咗畀警方處理，（同鄧生聯絡番？）有，但冇特別講，私人嘢唔方便問，佢有繼續夾開公司日常運作，鄧生身份冇變，係股東及董事，私人事件冇影響公司。」之後他扯開話題，笑言自己1個月內減掉16kg，希望獲公司睇中讓他參加做網紅。

他又透露亞姐選舉來了，7月將會開始招募，9月11日舉行香港區決賽。是次亞姐主題為「美麗傳承」，初步構思由舊亞姐帶領參選佳麗：「今年玩法，將亞姐分兩Team，計劃會由4位亞姐林寶玉、范莎莎、張可盈及陳美濤分組進行1個月訓練，及帶佳麗出席活動，（似真人騷？）暫定概念係隨時全天候24小時，有新料會喺app發放，所以要緊密睇我哋個app。」問到會以甚麼利誘更多女仔參賽？他透露今年會有獎金和獎品，說：「未開始籌備前已經有人主動聯絡我哋，有珠寶同鑽石贊助，后冠一路都有珠寶品牌贊助。」更借用港姐口號，想搵「美貌與智慧並重嘅女仔參加」。