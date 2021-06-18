開騷前喉嚨痛　胡楓見慣風浪：到時執生！

資深藝人胡楓（修哥）將於明日（19日）舉行《胡楓約你開心派對2021》紅館騷，今日（18日）約於下午3時半現身紅館後台進行拜神儀式，心情大好的修哥甫見傳媒即揮手打招呼，此時場外一早守候的Fans興奮大叫「修哥加油！」他亦貫徹一向的親民風格行上前揮手互動，不過全程未聽見他有開聲說話，相信是要養聲。

拜神期間修哥高舉香燭，誠心向四面拜拜，然後跟眾人一齊切燒豬，完成儀式後工作人員拎起燒豬遞給修哥，但他指着喉嚨婉拒，及後受訪時亦輕聲說話，坦言還有少少喉嚨痛，問到有否擔心影響演出？他調皮反問：「你估我擔唔擔心？（見慣風浪唔擔心！）我係見慣風浪，但我個喉嚨未見過風浪，哈哈！到時執生啦！最怕把聲拆。（叫嘉賓唱多啲？）唱多啲都唱唔切呀。」續指有睇醫生，不過冇食特效藥、又冇打開聲針：「千祈唔好打針，為咗一場騷打針影響身體、健康唔係咁好！有飲鹹竹蜂、『胖大海』、花旗參，晏啲再去攞中藥。」

修哥又透露明晚分別有2名孫女及4名曾孫上台演出，至於遠在溫哥華、英國的孫兒，已預先錄定短片屆時播放，至於問到可有契仔、契女上台？他霸氣說：「唔畀佢哋嚟呀！」