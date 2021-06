DC要求動畫刪口交橋段　前「蝙蝠俠」韋基馬搞笑回應

DC漫畫角色小丑女於前年被製作成限制級動畫《Harley Quinn》,而擔任執行監製兼編劇的Justin Halpern及Patrick Schumacker日前受訪時爆料,指DC曾要求他們刪除第3季動畫中,蝙蝠俠替貓女郎口交的橋段。消息傳出後惹來廣泛回響,就連曾在《新蝙蝠俠─不敗之謎》(Batman Forever)中飾演「蝙蝠俠」的男星韋基馬(Val Kilmer)亦有回應。

而Justin Halpern表示DC以「英雄不會這樣做」的理由拒絕接受他們的有味建議。他說:「DC跟我們說『你們不能這樣做,因為英雄不會這樣做』,而我們則回應『你們是說英雄是自私?』,但他們認為如果蝙蝠俠這樣做,會影響玩具銷量。」而韋基馬都忍唔住回應,趁住前日(16日)是《不敗之謎》上映26周年時貼圖回應,照片中見到片中由妮歌潔曼(Nicole Kidman)飾演的Chase Meridian博士向蝙蝠俠調情,並說:「We could give it a try. I’ll bring the wine…」(我們可以一試,我會帶定酒),令網民覺得他是支持動畫「口交」橋段。