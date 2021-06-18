【美女饕廚】南丫島私房菜

今次介紹嘅地方係要坐船先去到嘅南丫島。南丫島是一個很多元化及包羅萬有嘅地方，這裏有地道手信小店和漂亮風景，能感受一下旅遊的感覺。這裏人流較少，到埗後可以好好享受釣魚和呼吸新鮮空氣，更不少得是品嘗南丫島海鮮美食。謝謝Daniel和Andy的邀請來到這裏試不一樣的海鮮體驗，是生猛海鮮法國菜。

先來是法國布里歐Brioche，其質地是外酥內軟、富豐富雞蛋、牛奶和牛油香，味道帶甜而不膩。

第一道係新鮮南非鮑魚，用煎焗方式，咬落去有兩種不同口感，先脆後帶嚼頭，底下是大麥，帶昆布香，沾上甘香幼滑的鮑魚肝醬一起吃，令鮑鮮味昇華至更高層次。

第二道菜是白花膠，花膠帶厚度，口感滑嘟嘟，配上來自北海道海膽來加強黏稠度，湯汁香濃鮮美，滿滿膠質。

第三道菜是龍蝦，用新鮮澳洲龍蝦，肉質肥美飽滿，煮至七成熟，口感既彈牙又多汁，沒有太多調味，食其獨有的鮮甜味，底下的醬汁是用龍蝦頭和十種菜泥（蒜頭、洋葱、番茄、紅蘿蔔、西芹、南瓜、蘑菇、茴香、薯仔和蒔蘿）熬煮而成，湯底質感濃稠，龍蝦味重並帶干邑香，配上意大利黑米，是標榜健康的菜式。

第四道菜是象拔蚌意粉，象拔蚌是我最鍾意食嘅海鮮之一，皆因它屬深海海鮮，極度鮮甜，加上肉質脆嫩而帶爽滑，是其獨有的魅力，意粉煮至Al dente，吸滿象拔蚌膽醬汁，上面鋪上矜貴的白魚子醬，富奶油香，魚油香餘韻持久，令整道菜的味道更優雅細膩。

最後是甜品，是荔枝杯，底部是新鮮荔枝，中間是荔枝Mousse，上面是酸奶油，三層一起吃，豐富的荔枝香味，甜中帶酸並帶酒香，清新不膩。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）