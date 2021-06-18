范冰冰都係做丫鬟起家！陳婉婷搵錢少賺滿足感

有「最索丫鬟」之稱的藝人陳婉婷，做丫鬟做到人人認得，但現實是錢賺不多，加上親友經常問她「玩夠未？」，以為她演戲純粹貪玩，令她非常沮喪，唯獨家姐十分支持她，提到家姐總以范冰冰都是由丫鬟開始飾演到女一作鼓勵，她難忍淚水，感謝有家姐這個最強後盾。

陳婉婷（Hebe）在無綫效力8年，知名度不高，但因樣貌具古典美，經常被派演丫鬟角色，於古裝劇飾演丫鬟超過30次，因而被冠以「最索丫鬟」之名，直至2019年才決意跳出舒適圈，離開電視台，但她的心一直無離開過，可能從小對電視便有種情意結：「如果冇睇電視返學，同同學係傾唔到偈，爸爸媽媽要返工，我自己一個喺屋企，電視係陪住我大，自細就覺得做電視台好犀利，好想做。」

入行前她在理大修讀副學士Marketing，但沒有再讀學位課程，眼見好多同學都做銀行和金融，賺錢實力超強，有時被問到買樓問題，自嘲連首期都未有，感到好尷尬，她說：「佢哋係賺好多錢，但佢哋返工唔開心，雖然我份工唔穩定、搵錢唔多，但我好開心，演到一場好戲，滿足感係買唔到。」

想同曾志偉演戲

提到家人對她是無限量支持，她不禁哽咽：「有時親戚朋友會話你好哋哋讀商科，點解要做份唔穩定嘅工，玩夠就搵番份穩定，覺得我係玩，但我屋企人從來唔係咁諗，知道我好努力，家姐成日講：『丫鬟唔緊要呀！范冰冰第一套《還珠格格》都係做丫鬟，努力一定有機會。』」性格樂觀的Hebe，認為古裝不是做妃子，便是做宮女丫鬟，不介意做丫鬟，更要為丫鬟發聲：「范冰冰、劉詩詩做宮女時，個個阿哥都追佢哋，做乜冇所謂，主要有發揮。」她離開電視台後，曾回歸拍過廣告，認為有合適角色都想做：「離開未必係分開，可以係改變關係，只要係演戲，做舞台劇、電視或者電影都有興趣，有發揮都想試，好多人問我想唔想返去拍綜藝節目，如果話同曾志偉做綜藝，我反而想同佢演戲多啲，好鍾意佢喺《星願》裏面同洋葱頭一幕，我鍾意做演員，做番丫鬟？都OK㗎！」

早前機會來了，在電影中《黑水界》中她擔綱女主角，由丫鬟跳到做女一，她說當初監製聯絡她時，透露已經選定了她，跟導演第一次見面就立即傾劇本和價錢，她也不敢相信是真的：「原來呢行無論你幾進取去面試或者去爭取，都係冇用，好似我做模特兒時，試過100次Casting，冇一次中，反而今次搵我拍戲，完全無需要面試。（之前點解100次都唔中？）我唔知，以我經驗，佢哋Casting之前已經心目中有人選，我之前拍過一啲廣告，都係無需要Casting，心目中已經諗住搵你。」