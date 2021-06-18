AKB前成員激鬥　邊個最識引誘？

日本藝能界大型團體AKB48盛產青春玉女偶像，當中有唔少成員退出後便會轉型做演員，有部分會殺入寫真界，以姣好曼妙嘅身段引誘觀眾，好似永尾瑪利亞同金子智美就係好例子，呢兩位AKB48前成員到底邊個最能夠引誘大家呢？依家一齊嚟品評吓啦！

向日葵公主

AKB48系列的確為廣大寫真迷帶來好多青春索女優，好似平嶋夏海、平田梨奈等，都係出身於呢個大型團體，至於永尾瑪利亞就係AKB48第9期成員。今年27歲嘅佢以前個樣唔係幾討好，好多人都話佢唔笑嘅時候，個嘴好似鴨嘴咁，予人一種陰鬱唔開朗嘅印象，不過佢並冇因此而自我形象低落，反而更加努力鍛煉令身材婀娜誘人，拍寫真時突出堅挺且彈力十足嘅美乳，以及又圓又翹嘅桃子形美尻，亦因為咁，獲得內衣品牌搵佢做模特兒。

2009年加入AKB48，2016年離開之後，主力拍攝寫真，亦參演好多電視劇，最近演出嘅劇集就包括《世界奇妙君物語》。另外，早前佢被封為向日葵公主，因為向日葵公主呢個新創立嘅藝能團體搵咗佢做官方大使。

永尾瑪利亞

年齡：27歲

身高：5呎3吋

三圍：34C-23-33

極盡挑逗

日本寫真天后森咲智美，因為演出風格夠大膽，所以被稱為「日本一情色偶像」，至於金子美亦可以話不相伯仲。芳齡31歲嘅佢，面上姊系氣息濃厚，同時散發出一股風情萬種嘅妖媚味道，而且擁有一副豐滿身材，淺帶肉感亦凹凸有致，上圍對F奶飽滿且質感天然，比起森咲智美嘅巨乳更加誘人。

佢係AKB48第一期研究生，可以話係永尾瑪莉亞嘅師姐。不過，智美嘅發展與瑪莉亞有所不同，因為佢成為研究生未夠一年，就決定退團改以個人方式發展，除左轉行做演員，亦以寫真女優身份演出，演出風格極盡挑逗，好多時身上只得布條遮住三點，加上淫靡嘅表情同意淫動作，令觀眾睇到血脈沸騰！好似最近推出嘅寫真DVD《ふしだらな女》，着𩡁極少布仲要飛釘，好多粉絲睇完之後都話智美犯咗露出罪，刺激程度令佢哋差啲頂唔順呀！

金子智美

年齡：31歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-24-34

第1回合

鬥火辣

永尾瑪利亞雖然身材夠晒弗，但係可能因為減肥運動做得多，所以搞到上圍都縮水，而金子智美就唔同喇，胴體豐滿而唔會有多餘肉地，上圍大腰亦幼，火辣度爆燈！

相:永尾瑪利亞

相:金子智美 Win

第2回合

鬥名氣

金子智美喺寫真界名堂響噹噹，但係喺其他界別就似乎唔係咁有名，唔似得永尾瑪利亞咁，喺影視圈、舞台劇界都有發展，而且亦做出成績來，名氣自然勁好多。

相:永尾瑪利亞 Win

相:金子智美

第3回合

鬥美貌

若論美貌，永尾瑪利亞都幾可愛，但係平時唔化妝個樣會差啲，至於金子智美面孔媚態十足，但係略嫌面形長咗少少，所以今次就打和啦！

相:永尾瑪利亞 Draw

相:金子智美

鍾意智美多啲

如果單論寫真演出，永尾瑪利亞相當努力咁為大家展露身材，亦試過表演綑綁等激情演出，然而金子智美無論係表情同動作都散發出一股妖媚風韻，吸睛力超強，加上身材火辣無比，所以個人嚟講，都係鍾意金子智美多啲！