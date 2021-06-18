前世情人大過天！潮爸譚俊彥唔介意女兒同性戀

近年在《十八年後的終極告白》等劇集中被公認演技超卓、更是網民譽為「下一位視帝」的藝人譚俊彥（Shaun），本身是圈中出名的好爸爸，擁有一子（3歲）一女（5歲）湊成「好」字，談到父親節如何慶祝，他直言一向都不太重視節日，所以一家人開開心心食飯，已是他最好的禮物，屆時還可以跟父親狄龍一起慶祝，三代同堂，相當美滿！

憶起與父親回憶

電單車熱愛份子的Shaun，說以前父親狄龍會載他遊車河，這份父子情，他很想延續，奈何被父親潑冷水，他謂：「之前買番我第一架（類型）電單車，想同佢（爸爸）去遊車河，攞車嘅第一日佢都有坐嘅，但實在太熱，同埋兩個男人身體嘅接觸...之後佢就冇睬過我，哈哈！」雖然狄龍「唔睬」，但Shaun會將這份親子情送給兩個小朋友：「我知道小朋友8歲可以坐電單車，到時就可以車個女去跳芭蕾舞。」

愛女大過天

有爸爸駕電單車送返學，型到「跌渣」，Shaun提到一對仔女，則非常感恩，並笑言「前世做了好事」來形容自己心情：「佢哋都好鍾意睇書，囡囡參加任何比賽都一定會攞冠軍，囝囝就好鍾意學習，同埋係一個好有條理嘅人，阿女有啲嘢就似我，成日都好大頭蝦，經常唔見嘢。（認同『求學不是求分數』這句說話嗎？）講就話唔會，淨係阿女入小一呢個過程就已經好漫長，森美就發達甩難，為咗入讀心儀嘅學校，我哋打晒燈做晒功課同個女拍片，出面競爭真係好大，個個家長都拍到好專業，同埋我喺TVB工作6年，拍戲遇意外手掌爆咗縫針，我都冇請假，第二日照開工，但囡囡學校面試就一定要請假。」

淡定如Shaun，去學校面試都變緊張爸爸，十分疼錫仔女的他亦直言希望抽多些時間陪伴小朋友成長，當他們是朋友，笑問Shaun會否願意幫仔女追星？他笑言：「咁我唔會，好老土㗎，因為以前我好喜歡Beyond，有次我爸爸見到阿Paul（黃貫中），就同佢講，我個仔好鍾意你，成日喺房彈你啲歌，我覺得好醜囉，呢啲我會由佢哋自己做。」

雖然仔女還細，但他已為他們計劃將來，買下兩份大額的醫療保險，令他們一世都有醫療保障，他謂：「因為我見太多老人家老咗好多病痛，使咗好多錢，久病床前無孝子，所以，我想佢哋一世都有醫療保障，當然佢哋之後可以選擇攞出嚟做自己想做嘅嘢，呢個就留番畀佢哋自己抉擇。（會唔會想仔女長進，所以裸捐財產等佢哋去打拚？）唔係，我好傳統，一定會留番畀佢哋。」

唔介意女兒同性戀？

Shaun對女兒這位「前世情人」抱着開通的心態，自言不會要求女兒的擇偶條件，是依照他作為標準，反而近年親友一些經歷，令他對同性愛情，有所改觀：「以前就會唔想個女帶個女仔返嚟，但依家諗通咗，覺得只要對個女好、囡囡開心就得。」