聽呢首歌會標淚　古巨基囝囝楚楚可憐樣超爆笑

愛子心切的天王古巨基，在疫情下為防囝囝Kuson受到感染，嚴格自我居家隔離300天，直至今年初才破禁外出，今晚（18日）基仔亮相孫慧雪及張美妮主持的網上節目做嘉賓，作為出關第一擊Live，暢談迎接第二個父親節的感受。

基仔透露囝囝的英文名Kuson是他改的，而中文名「古晉匡」則是太太找測字師傅改，他大爆現年一歲半大的Kuson疑似有夢遊情況：「夜晚佢瞓瞓吓，會矇矇鬆鬆咁坐喺度，或者爬，所以依家我同古太都會輪流通宵睇住佢。」雖然湊BB很費神及易攰，但他愈湊愈精神，當中的心靈力量會提升，完全不會感到攰，抱住兒子時，他可以一直望住，都不覺得悶，他笑說：「拍拖都唔會望住女朋友咁耐啦。」

基仔一直與太太平均分配時間去照顧兒子，但他自認餵奶掃風有一手，除了難忘Kuson第1次叫他做爸爸，又識得hea講「I Love You」，早幾個星期前，他同太太連續幾日示範錫錫，估唔到囝囝真的識得錫他的嘴，令他好驚喜。而最心痛是囝囝第1次打針：「第1次打落去見佢爆喊，未見過佢喊成咁，媽媽唔敢望住佢打落去。」

好多父母都會分飾「好人」和「衰人」的角色，基仔坦言：「我都有，我係做衰人，因為佢性格係八卦仔，乜都要知、乜都要掂，但有啲危險嘢我會唔畀佢，會阻止佢，但媽媽乜都畀佢搞。」雖然他當了家中壞人，但他笑言識得為自己加分，他笑說：「佢要睇電視一定搵我，因為其他人唔識開，要撳幾個步驟先開到，又或者我食雪條，佢會跟住嚟，我就係用卡通同食物收買佢。」

被問到古太將來會否是惡奶奶？基仔表示：「唔會惡，但係緊張大師，呢樣唔掂得、嗰樣唔掂得，佢好鍾意消毒，（對新抱有咩要求？）有冇快啲呀？依家先歲幾！搵個靚嘅，因為爸爸都搵咗個咁靚，哈哈！」

節目中基仔又分享幾條短片，其中一條是拍下170日大的Kuson 學識第一次轉身，非常搞笑，他指囝囝好鍾意聽兒歌，其中一首是韓國女團MOMOLAND唱的版本《Banana Cha Cha》，囝囝就特別鍾意，他笑說：「佢1歲幾就聽K-Pop，佢好有音樂感，仲偏向快歌節奏，對音樂好敏銳，情感好豐富。」他更分享一條對囝囝高唱《傷追人》的片，Kuson竟然聽到流眼淚，楚楚可憐樣子超爆笑。

好多家長安排BB上Play Group，但基仔無意效法，皆因不想太早給囝囝壓力，他說：「喺我角度覺得唔使急到咁，佢啱啱識行。」但他覺得Kuson有特殊記憶力，工人姐姐教過Kuson冷氣、燈、梳化等詞彙，他很快學會並識得逐樣指！基仔說曾經畀過自己畫的Kubi漫畫給囝囝睇，最後一版是基仔自畫的卡通樣，Kuson每次睇到都會叫「爸爸」，令基仔覺得好神奇。