午飯後總是飯氣攻心，令人昏昏欲睡，咁有乜嘢方法可以醒一醒神呢？美國四仔片廠就話不妨參考吓佢哋嘅作品，可能會畀到大家提神嘅作用，事不宜遲，即刻介紹幾部新作睇睇啦！

美腿生輝

呢套由21 Sextury Video推出嘅《Fresh Feet Afternoon》，顧名思義主題係同美腿有關，導演先安排囡囡喺早上為雙腿做美容，到下午拍攝時就可以盡情發揮雙腿嘅威力。搵嚟Sybil A、Angel Emily、Stasia Si等脫星演出，佢哋個個都有副靚偈外，個樣更係勁索，尤其係嚟自烏克蘭嘅Sybil A，更係練出非凡腿功，玩腳仔擦槍嘅場面相當精彩。

最愛偷食

啦啦隊隊員個個青春無敵，喺炎熱嘅下午，佢哋會做啲乜呢？由New Sensations炮製嘅《Dirty Little Cheerleader Stories》中一眾年輕兼好色嘅囡囡，就話畀大家知佢哋最愛去偷食！由Alyx Sta、 Kylie Rocket、Lily Larimar等脫星演出，佢哋最愛喺朝早練習完後，下午便偷約人哋嘅男友或人夫到酒店曳曳，或者直接上門偷食。至於點解要喺下午出動呢？原因係趁男方食Lunch嘅時間去偷食囉！

嬌小蘿莉

咪以為日本AV界至有蘿莉系脫星，美國四仔界亦有唔少，呢套由Porn Pros製作嘅《She's So Small #24》就搵嚟Kyler Quinn、Lily Larimar、Harlow West及Liz Jordan四位身形嬌小嘅蘿莉脫星演出，據片廠稱呢班脫星細細粒，可以畀男優拋起接住，推車仔時更係可以任意衝刺，簡單嚟講玩乜嘢體位都得。其中Kyler Quinn最受四仔迷歡迎，更喺各大四仔獎禮獲得多個獎項提名，就知佢嘅人氣有幾高啦！

碟評

下午睇四仔，提神真係有計？只要睇你鍾意嘅題材就更加醒神啦！如果鍾意床上表現夠活潑及身形嬌小嘅脫星，《She's So Small #24》絕對係首選。喜歡青春嫩口嘅話，《Dirty Little Cheerleader Stories》一定唔可以錯過，加上玩埋啦啦隊Cosplay，更具吸引力。鍾愛美腿，以戀足為題材嘅《Fresh Feet Afternoon》，相信會令你睇得興奮無比。