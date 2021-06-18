寵女狂︱森美絞盡腦汁走進愛女世界　被拒絕似失戀

藝人森美親身演繹何謂型爸，騎上電單車擺Chok甫，暢談風馳電掣的快感，不過眼中「男人的浪漫」就是一對仔女，為寵心肝寶貝可以「任勞任怨」，甘於放下明星光環，由慣常被集郵、被拍攝，淪為追星族及攝影師。

森美育有18歲長子梁曦樂及15歲孻女梁曦童，雖然他不重視節目，且兒子身在英國升學未能返學，一家四口「三缺一」，但最重親情的他依然會食飯慶祝：「帶埋佢哋同我阿爸食餐飯。」他又話不期待禮物，有心就足夠，最冧一次是女兒為他煮早餐：「好唔好食唔重要啦。」

樂做「被嫌棄」角色

近年瘋狂愛上騎電單車，加上童顏又打扮新潮，今年47歲依然型，他笑言：「我唔覺得自己型，只係有少少靚仔啫！」不過在仔女眼中，他淪為「麻煩、長氣又油膩的大叔」：「仔女嫌我煩，我一講就講個幾、兩個鐘，（講重點囉！）講咁短驚佢哋唔明嘛，我好樂意同佢哋傾，冇人聽咋嘛，我試過講咗兩個鐘，煩到個女真係喊咗出嚟，又試過同個仔拗世界科技係咪倒退，結果嗌咗成個鐘頭交。」

雖然仔女怕森美的煩音而避之則吉，但這位爸爸仍樂於當「被嫌棄」的角色，諗盡方法走進仔女的世界，原來他已非首次幫女兒追星，早在3年前已為愛女撲演唱會飛：「嗰時我知佢鍾意嗰個外國歌手會喺澳門開騷，咪諗方法買飛同佢一齊去，之後個星又嚟香港開騷咪再撲飛，點知阿女話只想同佢啲Friend去睇，嗰次真係心痛，有失戀嘅感覺，自己個女唔只係爸爸嘅『前世情人』，更加係『世上最難溝嘅女』，不過我好享受，會繼續開心咁追佢。」至於之前代女捧呂爵安演唱會場成熱話，他就話「瀨嘢」：「我睇緊演唱會時，阿女叫我睇WhatsApp，原來叫我唔好再講佢，雖然我畀佢話，但個心係暗甜，覺得激嬲佢，感覺好得意。」

未夠錫仔女！

森美這個「寵女狂」心態或在非為人父母者近乎「病態」，可是他自愧愛仔女之心未夠盡，最難忘一次是女兒由小學升中學時，被邀出席學校慈善晚會，當時不少家長期待跟校長攞「印象分」，可是他卻「放棄」機會：「啲人叫我見吓校長，我話唔去，但就有位做大生意嘅爸爸好緊張，見校長前仲Chur支煙減吓壓，事後我就諗，我唔夠錫啲仔女，相比當年我阿媽去求校長收我，阿媽比我更錫自己啲仔女。」

雖然森美當年拒絕行「捷徑」，對教育兒女有自己一套，覺得讀書不是求分數：「阿女攞100分，我話唔好，因為好大壓力，攞80分就夠，我最想佢哋開心。」又自爆當年反對仔仔到英國讀書，強調不是學費問題：「阿仔喺香港都讀到鍾意嘅科目，我咪同佢講喺英國讀書要300萬，如果你留喺香港讀，立即畀300萬Cash佢，我覺得家人相處比讀書重要，但佢話將來不只賺到呢筆錢，咁就證明佢好想去，我咪畀佢去囉。」

講明裸捐財產

為兒子升學，森美一擲千金眉頭也不皺，不過講到送樓給仔女，他竟然Say No：「我唔會留錢畀佢哋，同佢哋講咗我啲錢會裸捐，層樓自己搞掂，畀小朋友安穩生活就OK，但過分安穩就唔Work，佢哋讀完書一定要出嚟做嘢，可以唔使攞錢返屋企，但要搵錢養自己，等佢哋有上進心。（阿女咪冇樓做嫁妝？）咁咪搵個有樓嘅老公囉。」