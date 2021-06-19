【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月初十戊戌木定日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、立約

忌：置業、栽種、移靈

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、4、6、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊

健康運平平，飲食要定時，以免引致腸胃不適。

金牛

財運佳，做自己該做的事，保持理性可獲利。

雙子

心態決定一切，認真對待工作就不會有麻煩。

巨蟹

財運有點起伏，宜保持樂觀，以免迷失方向。

獅子

行事要看時機，有意轉換工作環境者可以一試。

處女

運勢不過不失，不利創意，最好少說話多做事。

天秤

滿招損，謙受益！囂張傲慢的態度會惹來是非。

天蠍

愛情運不錯，約會時勿談公事，以免破壞氣氛。

人馬

要好好控制自己的言行，別給身邊人添麻煩。

山羊

整體運勢尚可，提防因面子問題而跟伴侶吵架。

水瓶

求財忌分心，該做的事勿再拖，要盡快處理。

雙魚

辛苦過後要好好休息，否則易令身心勞損。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）雞 精力旺

（跌）龍 健康差

鼠

做人要寬容點，要是太緊張可導致失眠問題。

牛

着緊自己的事業發展，但要先搞好人際關係。

虎

多愁善感，很容易哭，情緒健康不能不正視。

兔

財運稍遜，投資環境不明朗，勿輕舉妄動。

龍

是日沖煞，飲食要懂節制，吃消夜不利健康。

蛇

缺乏化解難題的耐性，謹記該做的事勿拖延。

馬

自信心多一點，跟異性相處將有愉快的體驗。

羊

健康運稍遜，運動要量力而為，以免弄巧成拙。

猴

情緒不穩，易發脾氣，跟另一半相處要多包容。

雞

精力旺盛，做事快靚正，有兵來將擋的氣勢。

狗

患難見真情，給伴侶多一點關愛，關係更融洽。

豬

經營一段感情不是一朝一夕的事，要多予耐性。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座的愛情觀III

終於輪到分析人馬、山羊、水瓶、雙魚等4個星座的愛情觀，相關人士不要錯過啊！

［人馬座］

需要高度的自由，去追求人馬座的人生意義，不需要穩定的感情生活，而是雙方都有值得對方尊敬的地方，能互相信任及一起向前走，就好像兩位智者談戀愛的感覺一樣，並不能夠太平凡。

［山羊座］

比較傳統的想法，不喜歡有太多驚喜，要有穩定的生活，山羊座是很願意為另一半作出承諾。沒有浪漫的心思，拍拖結婚生仔只是人生的其中一個必經階段，過程不用太精彩，結果才是重要。

［水瓶座］

要高度的自由空間，不喜歡被管束，自己有自己的生活習慣。喜歡的人亦要有獨特的氣質，未必是大眾化的口味，不在乎別人的眼光，非傳統的婚姻關係都能夠接受，總言之，愛情是可以用腦袋去理性分析的。

［雙魚座］

最沒有自我的雙魚座，當愛上一個人就完完全全的去愛及信任對方，甚麼條件都不重要，愛的感覺為先，很容易就會愛上一個人。有很好的想像力，又或者不喜歡活在殘酷的現實世界裏，會扭曲事實的真相。