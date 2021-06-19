三金影后都冇面畀！周冬雨演古裝劇遭狠批3宗罪

由內地名導張藝謀獨具慧眼發掘、身為「謀女郎」之一的內地一線女星周冬雨，是繼周迅及章子怡後，成為第三位「三金影后」，即是在金像獎、金馬獎及金雞獎三大殿堂級頒獎禮上大滿貫，全線獲得影后殊榮。紅遍中港台的周冬雨，和內地小生許凱合演的內地劇《千古玦塵》前日（17日）在內地正式播映，直至昨日（18日）共兩天的播放量已逾億，成績雖算不錯，不過卻劣評如潮，不少網民均對周冬雨的演技及造型評頭品足，大比數認為她根本不適合演電視劇，「#周冬雨演技」迅即登上熱搜榜，閱讀及討論量衝破10億！

究竟在劇中飾演神女的周冬雨衰乜？先講其古裝造型，大批網民指她長了一張「娃娃臉」，根本不適合演古裝劇：「造型猶如宮女丫鬟！完全沒有女一的氣場！」、「太醜了！她演這種仙劇是不行，好歹把眼妝改一改吧！永遠都像沒睡醒一樣！」演技方面，挾着「三金影后」之名，一樣敵不住網民的怒批：「演戲方式太現代吧？」、「差得一言難盡！」、「我們的三金影后的演技真讓人大跌眼鏡！」、「她只適合演青春片，這是我看過最違和的古裝女主了！」

由於《千》劇不是播周冬雨原音，另找配音員聲演，但一樣被網民批評：「人聲不配！為何電影可以用原音？到劇裏卻要配音？」、「這配音太出戲，跟她娃娃臉不配！」周冬雨被狂批，就連許凱也不能幸免，網民留言：「這劇勸退我的不是女主，反而是男主，男主像個胖頭魚，給人又憨又笨拙的感覺！」