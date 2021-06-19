東方日報C1：Baby靚絕中港台　力壓楊冪登頂

把事業重心移往內地的女星Angelababy，雖然已穩佔一線之位，但氣勢仍是「流量女王」楊冪佔優，惟近日卻來個大逆轉！在日本網站舉行的投票中，Baby成功力壓楊冪穩佔榜首，成為眾多中港台女星中最「可愛」及「漂亮」的一位，皆因她12年前已成功攻陷日本市場，一早俘虜日本網民心，認為她有一張「人人渴望的臉」！

近日有日本網站舉辦「最可愛漂亮的中港台女星」投票選舉，由網民選出最合乎「可愛」及「漂亮」兩個資格的中港台女星，結果非常出人意表！現年32歲的Angelababy（楊穎）穩居榜首，內地女星楊冪屈居亞軍，而受逃稅風波打擊還未正式復出的范冰冰及蜚聲國際的章子怡分別佔第3及第4名，第5名則是台灣女星林志玲，緊隨其後的有「新疆四美」之一的迪麗熱巴、台灣女星林依晨、陳喬恩、徐若瑄及劉詩詩。而女星鞏俐則「包尾」，劉亦菲則是「尾二」。

范冰冰氣場最勁

Baby能夠揮低楊冪，原來在日本網民心目中，她是五官精緻及零瑕疵，有網民更評論：「她那完美的臉孔，是每個人渴望的臉。」網民則評價楊冪有典型北京女生的美：「美得可愛，但也硬朗，在《三生三世十里桃花》中根本是仙子」、「她的眉毛是典型中國美女的特徵，是中國美女的王道。」對於有「范爺」之稱的范冰冰，日本網民紛紛指：「她的演技和氣場是最厲害的，她更是行走中的衣架，甚麼衣服也可以駕馭。」

搶安室飯碗被杯葛

其實Baby深得日本網民喜愛，認為她兼備「可愛」及「漂亮」，因為早年她已攻陷日本市場。以模特兒身份入行的她，2009年因簽約日本天后安室奈美惠及濱崎步等紅星坐鎮的日本龍頭經理人公司AVEX旗下，不但多次被邀請為日本盛大的時裝騷「Tokyo Girls Collection」行騷，同時成為多本日本雜誌封面女郎，更曾推出個人EP及主演短劇《戀愛對白》。當年她一躍成為東京著名購物商場Lumine代言人，2010年更成為國際知名洗髮用品代言人，取代擔任代言多年的安室奈美惠，當時因被指搶飯碗而引起安室的粉絲杯葛，就連超級日本女團AKB48也對她讚不絕口，指她紅遍日本！

由於後來跟黃曉明拍拖至成為其妻，Baby才開始把事業重心移往內地，故日前在內地綜藝節目《心動的信號4》中，內地男星郭麒麟一時口快說錯話，指她在10年前仍未走紅時，Baby即神回：「10年前我挺火的！」而近年和黃曉明傳婚變的她繼早前拍節目宣傳照突然晒婚戒，被指婚姻可能有轉機後，日前黃曉明也在直播節目中於無名指戴了婚戒，即被網民揣測他們可能已「復交」。另外，楊冪在內地節目《密室大逃脫3》中，和男星鄧倫等重返《三》劇的拍攝場地，她以古裝上陣即勾起網民的集體回憶，最有趣的是期間要玩捉雞遊戲，見她戴着手套非常勇猛，徒手捉活雞並替牠按摩。

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