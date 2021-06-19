獎項「分唔勻」結怨！AK攬Anson Lo阿Jer破冰爆喊

ViuTV節目《調教你MIRROR》播出新一集，期間Anson Kong（AK）向阿Jer道歉，2人爆喊化解年初頒獎禮的芥蒂。事緣他們與Anson Lo是同屆新人，但最終3人中只得AK冇份攞獎，更當場黑面。AK盡訴心中情：「第1次向阿Jer同Anson Lo講對唔住，自己都唔知點解道歉，唔知係咪為咗1月1號（頒獎禮），唔知係咪為咗上年唔穩定情緒，但係道歉後舒服好多，搵番自己同搵番大家，原來一直大家企喺身邊，只係自己行開咗。」他又喊住謂雖然身為副隊長，但冇好好幫助隊長Lokman，令對方承受好多不必要的壓力，又冇好好照顧每個人，感到好內疚，故想改變保護大家。

阿Jer爆喊表示一直不敢正面面對AK：「衝突係1月1號頒獎禮，我同Anson Lo都有攞獎，自己好開心攞到獎，但當時我care AK嘅感受多過自己攞獎嘅開心，大家圍埋一齊時我係唔開心，因為知道AK會好唔開心，我同阿Lo講我哋係咪應該攞呢個獎，我哋攞獎係咪應該開心落去，呢個獎令我唔想再攞獎，唔想再有競爭，大家出現矛盾。」AK聽到亦激動落淚，最後他們3人攬攬，成功化解恩怨。