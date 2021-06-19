噴水池掘出屍體！《Penthouse 3》收視再跌

韓國話題劇《Penthouse 3》昨晚播出第3集，上季末疑被炸死的朴殷碩，出事前曾將100億美元（約780億港元）交予Eugene暫時管理，並將他在韓國秘密金庫的VVIP鎖匙交給她，又向Eugene透露跟李智雅飾演的申秀蓮有血緣的子女仍然生存。

至於嚴基俊當年在日本殺了溫朱莞的父母，將對方送往精神病院，並用了其名字「朱丹泰」及其家人的財產。溫朱莞原本想用槍殺死嚴基俊，被李智雅阻止後，他之後突然現身在Hera Palace，更到了嚴基俊與金素妍居住的頂樓，金素妍與李智雅已知道嚴基俊的過去。而溫朱莞又把朴殷碩出事前，原本想送給李智雅的求婚戒指給她，李智雅戴上後，聽到朴殷碩問她是否喜歡，原來也只是她想像的畫面，並揚言一定會替對方報復。

此外，申恩慶老公朴浩山當年與嚴基俊曾將一具女屍藏在Hera Palace噴水池下面，他表示會將屍體掘出，證明殺人兇手並非自己而是嚴基俊。Eugene調查當年嚴基俊把李智雅女兒掉包一事，並發現另一名嬰兒的媽媽，原來於6年前遇害，加害者正是朴浩山。昨晚收視再跌，3部分各自錄得14.4%、16.3%及17.5%，當中14.4%則是啟播以來最低平均收視。