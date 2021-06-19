成就創意指標數十載　香港設計師協會環球設計大獎2021接受報名

【營業資訊】香港設計師協會今日在新聞發布會暨研討會上宣布，正式啟動「香港設計師協會環球設計大獎2021」（環球設計大獎），各獎項組別亦正式接受報名，大會呼籲海內外人士參與。

環球設計大獎（前稱「香港設計師協會大獎」）自1975年由香港設計師協會創立，歷史悠久，是亞太區內最具規模的跨界別設計競賽之一。2018年度的環球設計大獎共吸引40個地區逾 2,000項申請，由12位世界級知名設計師組成的評審團，印證獎項的國際認受性。本年度的環球設計大獎繼續獲香港特別行政區政府「創意香港」（CreateHK）作為主要贊助單位，又適逢香港設計師協會明年踏入50周年，正好為香港設計界立下里程碑，與各界同賀紀念，意義非凡。

為隆重其事，大會舉行新聞發布會暨研討會，公布本年度環球設計大獎的詳情。主辦單位很榮幸邀請到香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士，JP出席活動，及「創意香港」總監曾昭學先生擔任主禮嘉賓。

「創意香港」總監曾昭學先生在致辭時，感謝香港設計師協會再度舉辦環球設計大獎，並呼籲業界踴躍報名。

號召全球設計專才參與 2021年9月17日截止

香港設計師協會現正召集全球各位設計師、設計擁有者、設計使用者（客戶）、品牌擁有者及其設計師或設計顧問，報名參加環球設計大獎2021，每個報名單位的參賽作品數量不設上限。比賽共分8個設計組別（數碼、平面、產品、空間、創意新銳、最佳體驗、最具影響力及最佳設計客戶），其中包含 50 個衍生組別，廣泛涵蓋設計界的各個專才領域。大會為每個組別各設金獎、銀獎、銅獎、優異獎、香港之最獎與評審之選獎，以充分表揚各項卓越設計。本年度新設的「設計客戶獎」，更是鼓勵良好的商業支援和促進商業合作，為設計師和客戶提供一個展示的機會，將創新設計推廣出去。

本年度環球設計大獎截止登記及提交作品日期為2021年9月17日，參賽者可到官網報名，共同推動優質設計。香港設計師協會環球設計大獎2021項目策展人江培強博士呼籲：「我誠意邀請各位才華洋溢的設計師參與此項比賽，我們特別透過多樣化的平台，如刊物、展覽、會議和活動等不同的渠道，特寫介紹得獎者的作品，有助推廣你的公司及品牌。」有關推廣會以「文化自然」的視覺形象和社交媒體活動「46 Postathon」進行，歷屆得獎的46 位香港設計師協會的會友將為此製作一系列數碼海報。

享負盛名數十載 嘉許優秀設計師

環球設計大獎為亞洲首個國際性的跨界別設計殊榮，以逾40年的聲譽，繼續宏揚來自世界各地的卓越設計。「香港設計師協會明年正式創立50周年，而環球設計大獎自1975年至今亦歷經40多年，已成為一個重要的卓越標記，為國際級設計水平定下基準。本年度的環球設計大獎將再下一城，為亞太區的設計業揭開歷史性的新一頁。」香港設計師協會主席葉小卡先生評道。「它並非只是一個表揚環球卓越設計的設計比賽，更是連結世界級設計精英的領航員，推廣設計、承傳設計、尊崇設計，藉此提升香港作為亞太區其中一個主要的創意中心。」