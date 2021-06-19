許家傑催公司開拍籃球劇！羅天宇勁興奮：等咗10幾年

藝人許家傑、羅天宇、黃嘉樂、譚俊彥、黃子恆、翟威廉、鄭世豪、周志康等等齊齊為無綫節目《明星運動會》的籃球賽出戰，而比賽地點是烏溪沙青年營的運動場，眾男分隊激戰，雖然最終由那一隊勝出還未公布，但他們異口同聲表示打得很開心、過癮，更期望公司可以快些開一部以打籃球為題材的劇集，紛紛舉行自薦拍攝。

為了這場明星籃球賽，他們都分別於賽前努力備戰，因為一直忙於工作很久沒有打過的家傑及嘉樂都坦言事前有到街場操練，家傑更大讚羅天宇勤力，為了比賽，一星期勤練足4、5日，相當認真。家傑接受東網訪問時坦言：「尋（前）晚除咗我哋一班『老鬼』之餘，好多《#後生仔傾吓偈》節目嘅年輕人都有落場打，之前我哋都有去街場練射波，夜晚又鬥吓波，成件事好青春，呢啲事10年前先會做，呢2年我都未打過籃球比賽，好多謝公司畀機會，尋日都好開心、感動，原來自己仲行得走得。」家傑又表示希望有生之年可以拍一部打籃球的劇集，自己10歲開始便跟哥哥打籃球，這個真的是他的願望。

羅天宇受訪時謂：「大家一齊打波真係好開心，好耐未試過咁樣比賽，所以好多當年嘅感覺返晒嚟！」說到許家傑提議公司開套打籃球的劇集，天宇謂：「梗係好，超想呀！自己鍾意車同籃球，如果可以參與呢類題材嘅劇集，真係開心到飛起，其實一直都等緊，都等咗10幾年。」而黃嘉樂謂：「因為打呢場比賽，最近開始先拎番起個籃球，早兩日專登去咗籃球場射波，其實我哋圍內一班圈中朋友以前都成日一齊打，不過依家各有各忙，都好少機會聚埋一齊，所以今次真係開心又好玩。」