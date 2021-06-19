京都名物　「一澤信三郎帆布」全球官網開催！

擁有過百年歷史的日本國寶級帆布製品「一澤信三郎帆布」（Ichizawa Shinzaburo Hanpu Kyoto），1905年由創辦人一澤喜兵衞在京都東山創立至今，一直堅持採用天然棉質及亞麻質帆布去製作，現時品牌傳至家族第4代一澤信三郎手中仍然秉承「京都製造、京都出售」傳統，只在京都開設唯一一間本店發售帆布單品。多年來，品牌推出的帆布製品都是世界各地旅客到京都旅遊時必買名物，想入手就必定要拜會京都本店。日前，「一澤信三郎帆布」終於推出全球官方網店（ichizawa-kyoto.com），網上訂購後約1個月就會從京都直接送到你府上，即使受疫情影響無法親身到京都的香港Fans一樣可以安坐家中輕鬆入手心儀的帆布製品。

能夠成就出百年帆布傳奇，故事始於創辦人一澤喜兵衞當年購入一部稀有且高價的縫紉機，並開始製作恤衫及工具袋，之後在家族第2代一澤常次郎接手後，品牌就更認真專注於帆布袋的傳統工藝。作風大膽兼勇於創新的他，當年更將最新型的美國Singer縫紉機引進日本，製作出更堅固耐用的帆布工具袋，吸引到工匠、園丁、藥師以至運送牛奶的工人使用，讓品牌奠定一「帆」風順的基業。二戰過後，家族第3代一澤信夫創造了登山背囊及帳篷，成功將帆布工具袋搖身一變成為年輕人趨之若鶩的設計。

1980年，家族第4代一澤信三郎加入品牌，並持續將優質帆布袋推廣到大眾手中，可惜當品牌規模不斷擴展之時卻遇上遺產風波（一澤信夫長子一澤信太郎與四子一澤信三郎對簿公堂），最終2006年一澤信三郎成為家族品牌繼承人，並將品牌名字從「一澤帆布」正式改名為「一澤信三郎帆布」。現時「一澤信三郎帆布」旗下分別有「一澤帆布製」、「信三郎帆布」及「信三郎布包」3個系列，推出的帆布袋款分為傳統工具袋款、淨色帆布袋款及印有經典圖案帆布袋款，所有「一澤信三郎帆布」的帆布袋都會提供保修服務（按個別情況收費），讓顧客可以盡可能長時間使用，這份匠心已經不同「帆」響。