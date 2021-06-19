「龔水」影婚照變古惑仔　呂慧儀被寸大件扁嘴

藝人呂慧儀、張景淳於無綫劇集《愛‧回家之開心速遞》中飾演熊若水與龔燁這對「龔水CP」的婚事一直都令觀眾及網民期待，而日前，她們終於影了結婚相，不過卻出現一些不開心的事情，難怪之前監製都事前張揚，指他們籌備婚禮的過程必定會出現不少暗湧，現時才是剛剛「起浪」，希望之後他們可以順利過渡。日前「龔水CP」的婚照一曝光，一班「龔水黨」都好興奮，大讚二人很登對。

不過，其實他們影結婚相的過程，都有不少笑料，事緣起初二人找來飾演「阿叔」的單立文影，但之後熊若水對相片相當不滿，指完全沒有幸福感覺，二人又嫌阿叔收得貴，龔燁之後就應未來老婆要求同阿叔講，結果搞到阿叔發脾氣，嬲到飯都唔食。

之後，態若水見龔燁出口搞掂阿叔，於是話下一輯結婚相自己不會給意見，會畀對方揸主意，點知龔燁話其實一路以嚟都有輯相好想影，最後就拉埋態若水，打扮到似足「古惑仔」造型中的主角陳浩南、細細粒咁，着晒皮褸、BOOK晒跑車同紋身男一齊影，而今次攝影師就係由吳偉豪飾演嘅「朱凌凌」，點知輯相出咗嚟，啲同事睇完表面齊齊大讚，但係背後就笑熊若水「大件」，又有人話：「乜依家仲興浩南㗎咩？」、「邊有細細粒咁大件㗎！」搞到熊若水扁晒嘴。