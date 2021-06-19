【好想出走】南澳袋鼠島　浴火重生品好酒（上篇）

在2019年底，澳洲發生了前所未有的大山火，給成千上萬計動物及森林原野造成極大傷害。歷劫過後，再受新冠疫情洗禮，澳洲面貌有了甚麼變化？位於南澳的袋鼠島，是受災最嚴重地方之一，幸經過一年多的努力，如今原來已浴火重生，讓我們率先登島看看。

酒莊重建 葡萄復生

袋鼠島位於澳洲南部，是澳洲第3大島，這裏人口密度低，島上4千多人一直生活在這個相等於4個香港面積的大島上，但在之前的大火中，全島有46%土地受災，其中在島上最大城市Kingscote附近的酒莊Cellar Door，專產袋鼠島本地紅酒，更幾乎被完全摧毀。酒莊經理Yale Norris：「我們在之前的山火中，葡萄園、棚、屋、釀酒工具及葡萄全都失去了，幸好得到義工與當地人的幫助，酒莊才能在短時間內大致完成重建。」

據他說袋鼠島原來是沒有葡萄樹的，幸得歐洲人把它引進島上種植，才能釀出袋鼠島自己的葡萄酒。Yale對自家製的酒充滿信心，它所用的葡萄Sangiovese來自意大利Tuscany，在冷涼氣候的袋鼠島上已種植了21年，釀出來的酒口感中等，不會太重口味，還帶有糖果的氣味，聞起來是甜甜的。

The Islander Estate Vineuyards

地址：78 Gum Creek Road Cygnet River, Kangaroo Island SA 5223

網址：www.iev.com.au

望海別墅 動物為伴

在袋鼠島上的住宿，更是完美融入它的自然環境中，像我們在島上入住的「Oceanview Eco Villas」，獨立大屋座擁50英畝的草地，屋內空間寬敞開揚，廚房及小酒吧一應俱全，晚上更有專人為你預備晚餐；它最特別是套房擁有大玻璃窗，你可看到野生袋鼠在窗外走來走去，說不定早上身牠們會走過來叫醒你；而它的浴室同樣可望到大海，野生動物也會可走近來陪你沖涼。走出屋外你除可坐在大露台上喝着美酒看海，還可走出海邊散步，盡情享受大自然。

Oceanview Eco Villas

地址：31 Point Morrison Rd Nepean Bay SA 5223

網址：www.oceanviewkangarooisland.com.au

自家氈酒 島的故事

在Kingscote附近還有一間氈酒廠，名字簡稱KIS，在火災時他們的生意都大受影響，幸好他們的忠實支持者有不少，都在網上訂購他們的產品。據東主Jon解釋：「KIS即是Kangaroo Island Spririts，他和妻子最初在2002年有釀酒念頭，當時澳洲沒人造氈酒造得對。直至2006年我們取得澳洲第一個氈酒釀製廠牌照，同時我們也在島上尋找，能代表到袋鼠島故事的植物，並把它加入傳統的氈酒中，結果才能有今日的成果與獎項。」

Kangaroo Island Spririts

地址：856 Playford Hwy, Cygnet River SA 5223

網址：www.kispirits.com.au

Travel Notes

簽證：持有效BNO或特區護照可辦理電子簽證，費用AU$20（約HK$118）。網址：www.eta.immi.gov.au

防疫措施：現時旅客出發澳洲前，必須向選乘的航空公司提供預定起飛前72小時內進行的COVID-19 PCR 檢測陰性的證明，並在抵埗後於指定設施隔離14天。

交通：往袋鼠島，可從南澳首府阿德萊德出發，一般可經陸路坐車再乘船，想省時間亦可搭內陸飛機，只花半小時間就可飛到島上最大城市Kingscote。

貨幣：AU$1約兌HK$6

天氣：6月天氣約 8℃~20℃