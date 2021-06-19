AMG CLS 53 4MATIC+小改款到港

0-100km/h只需4.5秒的Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+小改款抵港。（胡振文攝）

平治全新CLS小改款宣布抵港，率先在發布活動中登場的是高性能四門轎跑AMG CLS 53 4MATIC+。

新抵港AMG CLS 53 4MATIC+，配備重新設計的A字形機翼式 AMG 泵把，黑色風刀、外露式擾流氣簾及AMG標誌性直間式鬼面罩。車廂格調亦隨着更多皮革顏色、飾板而有所提升。全新一代Nappa 真皮軚環，配備具有顯示屏的 AMG 軚環按鈕。同時，駕駛輔助系統及 MBUX 多媒體系統亦全面更新。

動力方面，搭載由3.0L直六雙渦流渦輪增壓引擎連 ISG 整合式起動/交流發電機、48V電力系統及電能輔助增壓器組成的EQ Boost輕混能系統，最大馬力435hp，520Nm峰值扭力更可於引擎轉速低至1,800rpm時盡釋，並一直維持至5,800rpm。搭配換檔速度極快的 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G波箱、AMG Performance 4MATIC+四輪驅動系統和AMG RIDE CONTROL+氣壓懸掛系統，帶來極致動感駕駛體驗。