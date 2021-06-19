鍾雨璇睇住「BB」出世：過程真係好辛苦

歌手鍾雨璇（Ophelia，前名：蘇慧恩）出席慈善寵物書發布會，她帶同愛貓「白雪雪」到場，藝人好友高晉及曾頌珊亦有撐場。Ophelia透露新書是她與兩位寵物義工朋友一齊合作推出，收入扣除所有開支，會捐給不同的動物慈善機構。她指作品原計劃上年面世，但因疫情問題而延至今年，她說：「依家終於見到個BB出世，過程真係好辛苦，因為我哋係乜都唔識，但又想慳錢，所以由排版、設計、內容、入封套同搬運都係自己做，做咗好多晚通宵，排版都排錯過2次。最搞笑係我喺朋友屋企做通宵，佢啲兔仔不停跺腳，啲貓又發出聲音以示不滿。本書入面有好多唔同義工嘅分享，其實係結合咗超過50人嘅努力，大家都好幫手。雖然好多人都話疫情下人都未搞得掂，仲幫動物籌款，但所有生命都係咁重要，而且疫情加上移民潮，多咗好多小動物被棄養。」

至於高晉養有一只愛犬，但原來他自細怕狗：「我細個喺村試過畀十幾隻大狼狗追，所以有陰影，但後來有朋友叫我幫手養狗，養吓養吓又覺得可以，依家就冇咁驚，但見到大狗都係有個恐懼。」而曾頌珊就帶了愛犬「阿B」現身，她坦言跟高晉的經歷相似：「以前細個返鄉下試過畀狗追，要村民解救。後來有朋友要去外地公幹，交咗隻狗畀我養，但隻狗太大隻，我放狗時拉唔住佢，我差啲畀車撞到，好在有途人幫我拉番隻狗返屋企。」她稱「阿B」是她人生中第一隻養的狗，已養了9年，第一次見面時，對方已在其懷中睡着，非常乖巧討人喜愛。