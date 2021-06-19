JHC 日本城宣布加盟foodpanda mall首個合作營運的一站式生活平台

【營業資訊】JHC 日本城宣布與foodpanda香港合作，正式加盟登陸foodpanda mall ，成為JHC日本城於香港首個合作營運的一站式生活平台合作夥伴。是次合作期望為 foodpanda用戶提供更豐富的家居用品及生活雜貨購物選擇。

JHC 日本城繼早前與友和展開戰略合作夥伴關係發展網上業務，JHC 日本城是次宣布與foodpanda 合作，期望在線上業務發展更多元化，從貨品選擇、平台合作、配送速度上不斷進步，為香港市民提供不一樣的家居生活用品購物體驗。由即日起，日本城正式登陸foodpanda mall 平台，出售多款備受港人喜愛的產品，包括廚具、烘焙、家居用品、食品、口罩、清潔用品、電芯等，做到「隨時點 隨時買 隨時日本城」。

日本城30周年於foodpanda mall購物即享7折！

JHC 日本城於1991年成立，服務香港市民30周年，一直致力打造線上線下生活便利綜合百貨。希望在這個充滿意義的日子為香港市民提供更多優惠及便利服務。是次與foodpanda合作的送遞服務會涵蓋香港島、九龍及新界等多個地區，首批參與門店已達30間。

為慶祝是次合作關係，foodpanda mall的新舊客戶均可享不同的精彩優惠，由即日起至6月30日，客戶於foodpanda mall購買日本城貨品滿$150 即可享7折優惠！！

超過280款日本城人氣精選貨品 家品食品一站式便利購物

客戶透過 foodpanda mall 平台即可訂購日本城精選人氣生活日用品及食品，超過280款精選產品首度上架，由廚具、家居用品、清潔用品、口罩、電芯、食品、紅酒等一應俱存，期望顧客想起需要的家居用品我們都能送到客戶家中。

快捷及方便的日本城購物體驗

立即前往foodpanda mall平台享受毋須排隊的購物體驗！由今天起 foodpanda 與日本城合作提供的家品及食品送遞服務已投入運作，日本城30周年，位於香港主要地區的30間日本城分店已準備就緒將商品送遞至府上。