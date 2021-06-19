天堂鳥解散照開騷　為咗兌現粉絲承諾

組合天堂鳥（BOP）為8月中九展演唱會舉行記招，獲組合Bingo及龔柯允等人到場支持，之前Gordon與Carman傳分手不和，台上見2人沒交流，又沒有企在一起。講到組合已解散，但又仍一起開演唱會，Lincoln表示：「因為之前應承咗fans開騷，我哋都想搞最後一次嘅演唱會，所以留個紀念，今次唔做唔知幾時可以再做。」他們又表示今次會跳爆舞台，希望可以有個happy ending。講到他們在台上笑言因為MIRROR彈起令他們解散， Gordon表示：「記得我哋初初出道嗰陣都有成為一時熱話，開心樂壇咁多人支持番，冇話可唔可惜，啲人話我哋生不逢時，但冇嘅，我哋呢7年嘅時間都開心。」

講到Tyrese之後會專注園藝生意，問到演唱會後可是收山？他笑言：「唔可以咁講，係轉投另一啲穩定嘅發展，之後都可能會繼續唱歌，可能會喺花場唱歌，或玩busking。」而講到師妹來支持，他們希望演唱會可以邀請她們來一起玩，亦會有其他組合來玩。問到與Carman演出不尷尬？Gordon笑言：「唔尷尬，一齊跳辣身舞都得。（就你哋兩個？）可以呀，冇所謂。（但頭先你哋冇交流冇對望？）我頭先都冇望Tyrese。」