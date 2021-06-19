跳舞拉傷再被重擊！關嘉敏冇嬲李君妍最驚毀容

組合Bingo出席師兄BOP天堂鳥演唱會記招，其中關嘉敏（Carman）希望可以做嘉賓，但之後要開劇，要再夾時間。講到傳分手不和的Gordon表示2人可表演跳辣身舞，她即哈哈大笑：「咁正，我哋兩個之前都有合作過，我可以啊，應該幾好睇。（唔尷尬？）冇乜尷尬。（頭先同佢冇交流？）有望，喺後台都有講有笑。（跳辣身舞要問准緋聞男友CY？）唔使問啦，大家都跳舞。」

講到她之前參加無綫《明星運動會》的拳擊項目，被對手李君妍打到頭暈兼爆喊，她表示：「因為我之前未玩過boxing，都覺得自己好大膽，練1個禮拜就去參加初賽，之後又決賽，短短2個星期有受傷，之前跳舞比賽時又已拉傷大腿筋，到打拳時又畀對手重擊打到下巴，搞到我成個人飛開咗，師傅又講笑話我甩埋牙，搞到我嗰下好想喊。」問到可有嬲李君妍？她笑言：「又冇，反而多謝佢，令我學識點樣避開重拳。」問到可擔心打拳會受傷毁容？她坦言：「好驚呀，因為之後仲要拍劇，但好彩冇事，都完咗啦，之前又要參加跳舞同拳擊比賽，好辛苦，又冇時間瞓覺。」