本日日本：《僱傭妻子》客廳神還原　任你租用

要數最近日本藝能界大事，肯定非女神新垣結衣跟星野源結婚莫屬，而他們於2016年拍攝的定情作品《僱傭妻子》 （《逃げるは恥だが役に立つ》，另譯《逃避雖可恥但有用》），今時今日依然讓日劇迷津津樂道。想更實在地感受《僱》劇魅力的話要留意了，東京都世田谷區於7月22日至10月31日期間，將推出「逃げ恥Space presented by TBS」-我與實栗與平匡-的出租空間，將《僱》劇中實栗與平匡同居的客廳忠實還原過來，為求原汁原味，於這個由《僱》劇組工作人員親自監製的空間內，將會有《僱》劇片尾大跳「戀舞」時的裝飾布置，於劇中經常出現的Mochikuma、僱傭合約、笑臉拖鞋，及放有一整套《僱》的原著漫畫。而劇組人員更為這個空間加添了一些原創的安排，讓粉絲倍感驚喜，你可以在此舉行生日會、跳舞、打卡及求婚等，絕對夠浪漫夠難忘。此空間收費每小時3,696日圓（約HK$262），需以4小時為一組來租用，最多可容納8人。

「逃げ恥Space presented by TBS」-我與實栗與平匡-

日期：7月22日至10月31日

地址：東京都世田谷區奧澤6-1-21奧澤Heights 1樓

費用：每小時3,696日圓（約HK$262），需以4小時為一組來租用