佘詩曼分享　6大抗痘妙法

雖然青春最無敵，但青春痘卻永遠是大敵！最慘是這敵人老是常出現，即使過了青春期也會頻頻來打擾！所以抗痘護膚絕對重要，最近膚質比實年齡年輕10歲的「不老女神」佘詩曼，就在社交平台分享了自己的抗痘妙法，方法更是詳盡到令人大開眼界，正受到痘痘問題困擾的女生，快來參考學習吧！

1.檸檬汁收斂痘痘

「阿佘」首先會用檸檬汁，因為檸檬汁好處多多，既是有效收斂痘痘的天然收斂劑，所含酸性又能殺滅細菌，用後有助亮白膚色和減淡紅腫。用法也相當簡單，只須直接塗抹在痘痘患處（不用立刻洗掉），直到下次洗面時洗掉便可。

2.茶樹油袪痘

另一個她經常會用的，就是獲得一眾皮膚科醫生推崇的茶樹油。每當臉上冒出痘痘，她都會在洗臉後把小量茶樹油塗在痘痘上，就會自然發揮袪痘及減少肌膚敏感泛紅功效。

3.薰衣草精油作按摩

她又會將薰衣草精油作為基礎精油按摩，方法是將1滴薰衣草精油塗在痘痘上，讓精油浸透痘痘，每天可以重複若干次，在早晚潔面後進行，收斂及袪痘效果更佳。

4.金縷梅滅菌

她更會善用金縷梅，因為這種天然收斂劑，用於收斂痘痘尤其有效。用法也簡單，只須把金縷梅提取物塗在痘痘上，就可發揮收緊毛孔和殺滅細菌功效。如遇上較嚴重的痘痘問題，不妨用棉花球沾取適量金縷梅萃取成分，再塗滿全臉便可達到改善痘痘功效。

5.蘋果醋拍在痘痘位置

蘋果醋也是一種天然收斂劑，使用時只須輕拍在長痘的地方，或當化妝水敷臉，就能顯著收縮毛孔和清潔皮膚污垢。「阿佘」更大讚蘋果醋性質溫和，不會對肌膚造成刺激，即使隨意一天塗幾次都沒有問題。

6.冰塊收毛孔、減紅腫

最後她透露會常用的就是冰塊，因為冰塊能迅速收縮毛孔，減輕紅腫的情況，用來敷痘痘還可起到鎮痛作用。想效果更好的話，可以用綠茶水製成冰塊來敷，因為綠茶本身也有收斂、消炎的功效。

同場加映：Angelababy、孫儷抗痘術

Angelababy（楊穎）：Angelababy會使用蘆薈和小黃瓜來抗痘，方法是把蘆薈切成一小片，敷在長痘痘的地方，幫助鎮靜、紓緩痘痘發炎。而小黃瓜則是去皮榨汁，濕敷在臉上大約15~20分鐘，便可改善肌膚泛紅及痘痘不適的症狀。

孫儷：膚質超好的「娘娘」孫儷在痘痘現身時不會馬上塗藥，而是會在早上起床後空腹時喝500ml的「淡鹽水」，再加上清淡的飲食進行「內調」。如果痘痘仍不消失，就會自製香蕉面膜塗在痘痘上。做法是把香蕉搗碎後，敷在痘痘處約10分鐘，洗淨後抹上蘆薈膠，就能鎮定痘痘，令皮膚快速回復光滑。