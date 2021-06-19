幻想三角戀！陳柏宇原來入瘋人院

陳柏宇（Jason）在新歌《純白》的MV中，與女演員有各種互動之餘，另一邊廂，女演員與另一男演員很多恩愛纏綿的場面，不難令人聯想到這是一個三角愛情故事。不過之後發現坐在女演員對面的人是Jason，原來所有事都是Jason幻想出來的。

他親自為MV解說：「歌曲嘅名稱就係形容緊一個瘋人院嘅房，但visual上我哋想有幻想同現實嘅對比，如果幻想用咗好柔和嘅白色的話，我就冇得喺現實世界裏面都係用番白色嘅空間，因為會變得冇咗個對比，所以就選擇用灰色，灰灰沉沉好黑好暗咁，想表達其中一樣嘢係我哋幻想出嚟嘅世界，往往都係比較美好嘅，但係現實中就未必係。」

影像上看得出「正常」與「瘋癲」的分別，是他和《純白》的作曲者吳林峰都花了一番工夫去表現，吳林峰說：「當錄音時試咗好多嘢，睇吓邊樣嘢係最啱。因為個編曲相對地簡單，個古仔就係真實同虛構，唱起嚟好似好正經、好warm嘅感覺，但內裏係黐晒線嘅。」Jason補充：「黐線係本身個situation，我唔使諗黐線嗰part，我只需要好sweet咁唱首歌出嚟。」他續稱：「最後揀咗個沙沙哋聲嘅take，因為想喺歌曲裏面有唔同嘅表達，我唔可以好浮誇咁去扮黐線，但要出到嚟個感覺有份別，分到邊一句係真實，邊一句係虛幻。」