拍MV一埋位就鬧交！戴祖儀彈Oscar差過隻狗

環球歌手涂毓麟（Oscar）和TVB歌手戴祖儀（Joey）首次合作出合唱歌《我們再不講再見》，在屯門舉行新歌發布會，是次亦是2間公司11年後破天荒合作，兩公司高層黃劍濤（Duncan）和何麗全到場打氣，台上Oscar和Joey舉行交換員工證儀式，以示大家關係密切。何麗全直言是次合作自己第一心水就是Oscar，因為有做開勁歌金曲，並爆Duncan很早就睇中Joey，睇好他們一定紅。

Joey台上表示好開心和感動，笑言怕同大家「Say Hi」驚冇回應，大爆跟Oscar第一次見面就鬧交，她說：「MV情節要鬧對方，佢人生攻擊我。」Oscar笑笑口解釋只是效果：「呢首歌講一對分手情侶再復合，靈感來自監製Eric Kwok，佢覺得好少復合歌。」Joey表示亦寓意2間公司分手再復合。

現場Joey大讚擁鋼琴演奏級的Oscar是「鋼琴王子」，連Oscar愛犬「美斯」也讚乖，講到出口對Oscar「Bling Bling 眼」，Oscar就顯得有點怕怕醜醜。受訪時，Joey表示面對觀眾好緊張，心情好火熱，對着公司高層唱歌倍感到壓力？Joey說每粒音都捉得好緊，爆何麗全後台要她攞第1，Oscar說Duncan冇開口講，但眼神已交代。問Joey知否Duncan睇中她？她笑說：「何生爆先知，不過畢業返嚟係有幾間公司聯絡我，咁啱傾好咗先聯絡我，所以係遲咗。」

Joey表示希望遲些做Live show，但對Oscar有微言：「不過佢好忙，佢要做金融才俊。」問到有望做樂壇CP？Joey說Oscar其實細她幾年，Oscar即識做讚Joey樣細，Joey笑言之前幾次合作對象都是「父女戀」，她說：「所以今次有後生靚仔，大家好戥我高興。」將來網上合作會較多，至於戲劇方面合作，她就彈Oscar演技差過隻狗：「狗好演技過佢，因為狗狗演技太高超，同我一齊時好開心，同第二個女主角時佢冇咁開心，完全銜接到劇情，唔好介意你被狗比下去。」